Quali sono le cause più comuni delle Feci Verdi?

Le feci verdi si riscontrano più comunemente in caso di:

Abitudini alimentari;

Infezioni del tratto gastrointestinale, comprese gastroenterite, giardiasi e salmonellosi;

Terapie a base di antibiotici.

Feci Verdi: cause non patologiche

In molti casi, le feci verdi non devono essere motivo di preoccupazione, soprattutto quando sono sporadiche.

La loro produzione occasionale può essere correlata, ad esempio, all'abbondante consumo di verdure ricche di clorofilla (pigmento che conferisce alle piante il loro colore verde, contenuta soprattutto in spinaci, rucola, prezzemolo, fagiolini ed ortaggi a foglia verde in genere). Le feci verdi si possono osservare anche per la presenza di colorante alimentare verde nei cibi assunti (come i gelati o certe bibite).

A provocare le feci verdi può essere anche l'assunzione di alcuni farmaci, come quelli utilizzati per l'integrazione del ferro. Questa colorazione è un effetto collaterale abbastanza comune di alcune terapie a base di antibiotici, che possono alterare il normale funzionamento della flora batterica. Feci di colore verde e consistenza molle possono essere anche una reazione all'abuso di lassativi.

Feci Verdi: possibili patologie associate

Se non tendono a regredire nel giro di un giorno o due, le feci verdi possono essere la spia di alcuni problemi e/o condizioni di carattere patologico, che interessano tipicamente l'apparato gastrointestinale. Nella maggior parte dei casi, quest'anomala colorazione delle deiezioni è correlata alla presenza di un'infezione enterica o di altre malattie che causano diarrea. Anche alcune cure antibiotiche o gli integratori a base di ferro possono dare il medesimo inconveniente.