Feci Schiumose: cause della schiuma nelle feci e quando preoccuparsi

Cosa sono Le feci schiumose si presentano come poco compatte e con una consistenza più leggera rispetto alle feci normali; tipicamente, sono accompagnate da una maggiore quantità di gas. Le feci schiumose possono essere causate da un'alimentazione povera di fibre, un'eccessiva assunzione di latticini o un'intolleranza al glutine, ma, in alcuni casi, possono segnalare una condizione medica sottostante. Feci Schiumose: cosa sono? Shutterstock La presenza di schiuma nelle feci può dipendere da disordini e/o condizioni di carattere patologico che interessano tipicamente l'apparato digerente. Le cause possono essere di natura molto diversa: le feci schiumose si riscontrano, per esempio, nel corso di influenza intestinale, celiachia, pancreatite cronica e infezioni parassitarie come la giardiasi. Per questo motivo, precisiamo sin da ora che se questo fenomeno dovesse farsi particolarmente frequente o copioso, è opportuno determinarne le specifiche cause e la successiva terapia con l'aiuto del medico.

Schiuma nelle Feci: quando è normale? La presenza di schiuma nelle feci è un fenomeno che, entro certi limiti, può essere considerato normale, se avviene in modo sporadico; può capitare, infatti, che l'intestino crasso produca una sostanza vischiosa che funge da lubrificante ed ha lo scopo di: Favorire il passaggio del materiale fecale;

Proteggere lo strato più interno della parete enterica a contatto con le feci. In questi casi fisiologici, la schiuma appare generalmente trasparente e incolore. In alcune occasioni, la schiuma nelle feci dipende da una reazione a determinate abitudini dietetiche, come: Alimentazione povera di fibre: un'alimentazione povera di fibre può causare una maggiore quantità di gas nell'intestino, rendendo le feci più schiumose.

Eccessiva assunzione di latticini: l'intolleranza al lattosio o un'eccessiva assunzione di latticini possono causare un'aumento della produzione di gas nell'intestino, rendendo le feci più schiumose. Se questo è il caso, sarà un fenomeno isolato e si risolverà con il tempo e l'idratazione. In generale, le feci schiumose possono derivare dal consumo di più grassi di quelli che il corpo può digerire. Tuttavia, quando la schiuma nelle feci è di colore giallo o bianco eccessiva, continuativa e di colore giallo o bianco, potrebbe indicare un'infezione in corso o altre patologie a livello gastrointestinale, pertanto il sintomo va portato all'attenzione del medico curante. Occorre considerare che le feci schiumose di per sé non sono sufficiente per formulare una diagnosi specifica, ma le cause possono essere ristrette considerando altri fattori, come: Colore e consistenza delle feci;

Presenza o meno di sangue nelle feci;

Frequenza dei movimenti intestinali. Per approfondire: Frequenza Defecazione: quante volte è normale e quando non lo è

Feci Schiumose nei bambini Le feci schiumose possono essere comuni nei bambini e, di solito, non sono motivo di preoccupazione. Perché le feci dei neonati possono essere schiumose? I bambini allattati al seno possono produrre feci schiumose di colore verde brillante. Questo fenomeno può derivare da diverse situazioni: in genere, suggerisce che il bambino sta assumendo troppo latte (sovraccarico di lattosio) o dipende semplicemente dalla quantità di grassi presente nel latte materno (oppure, sempre per lo stesso principio, dal fatto che si passa da un seno all'altro durante la poppata). Inoltre, durante una sessione di allattamento, la quantità di grasso nel latte materno aumenta: c'è meno grasso all'inizio di una poppata, mentre verso la fine il contenuto di grassi nel latte è più alto. I grassi rallentano il passaggio del latte materno attraverso il tratto gastrointestinale, che consente una digestione completa. Se un bambino non beve abbastanza del latte più grasso, a volte il latte si muove troppo velocemente attraverso il suo sistema e non riesce a digerire completamente il lattosio. Ciò può provocare gas, fastidio alla pancia e cacca schiumosa. Una buona strategia è permettere al bambino di drenare un seno prima di passare all'altro lato. Per alcuni bambini ci vogliono 20 minuti, per altri meno di 5 minuti. Se un bambino ha spesso feci schiumose, potrebbe essere una buona idea consultare un pediatra per valutare tutti gli aspetti dell'allattamento al seno, come la qualità dell'attaccamento, l'intervallo di tempo tra le poppate e se il genitore che allatta ha una produzione eccessiva di latte. Ognuna di queste cose può contribuire alle feci schiumose nei bambini. Con un buon supporto all'allattamento, ci sono molte strategie per risolvere tutti questi problemi.

Quando preoccuparsi Feci Schiumose: quando rivolgersi al medico Quando le feci schiumose diventano una costante e se sono associata a febbre (superiore ai 38°C), cambiamenti nelle attività intestinali (disordini dell'alvo) o altri sintomi (sangue nelle feci, vertigini, forte dolore addominale, diarrea grave che si verifica per più di 2 giorni) è bene rivolgersi il prima possibile al proprio medico. Dietro la presenza della schiuma nelle feci possono nascondersi, infatti, problematiche anche importanti. Per questo, diventa di fondamentale importanza agire con una diagnosi tempestiva e ovviamente corretta. Il medico curante potrebbe chiedere di svolgere degli esami ulteriori, che possono comprendere sia le analisi del sangue e delle urine, sia l'esame delle feci stesse. Nel caso in cui si sospettino delle patologie a carico dell'intestino si può procedere anche con una colonscopia, mentre per la parte superiore dell'apparato gastrico si consiglia tipicamente un'endoscopia.