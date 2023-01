Feci: quanti giorni si può stare senza defecare e cosa si rischia

Quanto tempo si può stare senza defecare?

Avere un apparato digerente sano significa eliminare regolarmente le feci per allontanare scorie e tossine dal corpo. Anche se la maggior parte delle persone nota uno "schema" per quanto riguarda le proprie abitudini intestinali, non riuscire a defecare può essere motivo di preoccupazione.

Quanto spesso si dovrebbero eliminare le feci?

La normale frequenza di defecazione varia ampiamente tra le persone sane, poiché esistono molti fattori che contribuiscono o meno alla regolarità intestinale, influenzando il numero di volte che si usa il bagno: si va dalla dieta fino allo stato di salute generale.

Per essere considerata fisiologica, una regolare attività intestinale prevede che si vada di corpo da un minimo di tre volte alla settimana ad un massimo di non più di tre volte al giorno. All'interno di questo range, la funzionalità di eliminazione delle scorie fecali può considerarsi normale.

Quando non si rientra in questi intervalli di tempo, invece, è possibile che si soffra di stipsi funzionale.

Cosa s'intende per stipsi (o stitichezza) La stitichezza, nota tecnicamente come stipsi, è la difficoltà ad espletare le proprie evacuazioni. In genere, una frequenza di evacuazioni fecali inferiore ai tre episodi settimanali non è sufficiente per parlare di stipsi; per parlare di stitichezza, infatti, oltre alla ridotta frequenza dell'evacuazione, devono manifestarsi anche dei sintomi ben precisi: Sensazione di incompleto svuotamento intestinale

Feci dure

Difficoltà e sforzo eccessivo nella defecazione

Sensazione di blocco o ostruzione a livello anale

Quanto tempo si può stare senza andare in bagno?

Non c'è un periodo di tempo definito, come una settimana o un mese, che una persona possa tecnicamente passare senza fare la cacca. Questo perché ognuno è diverso: le persone hanno abitudini alimentari diverse, così come diverso può essere lo stato di salute dell'apparato gastrointestinale, senza trascurare l'intervento di una serie di diversi fattori come lo stile di vita, l'esercizio fisico e lo stress.

Tuttavia, se non si è andati in bagno per una settimana, nonostante si stia mangiando come si farebbe abitualmente, è naturale iniziare a pensare a quale sia il motivo.

A volte, all'origine potrebbe esserci una condizione patologica sottostante, come per esempio un'ostruzione intestinale, che non consente normale il passaggio delle feci. Ciò richiede cure mediche prima che diventi un'emergenza medica. Inoltre, alcune persone trattengono le feci o si rifiutano fisicamente di fare la cacca a causa dell'ansia per l'uso del bagno. In questo caso, si parla anche di encopresi psicogena.

Anziché concentrarsi su un determinato numero di giorni, è importante considerare i sintomi che derivano dal non defecare per un lungo periodo di tempo. Questi includono:

Gonfiore e dolore addominale

Sentire il bisogno di evacuare, tuttavia senza riuscirci

Nausea e vomito

Se non si riesce a defecare da una settimana o più e si manifestano questi sintomi, è opportuno consultare il medico per evitare subentrino gravi complicazioni.

