Feci Dure: Perché si Manifestano? Sintomi, Diagnosi e Rimedi

Le feci sono prodotti di rifiuto dell'organismo che, dopo essersi accumulati nell'intestino, vengono espulsi per via rettale . La loro consistenza dipende fondamentalmente dalle abitudini alimentari e dalla funzionalità dell'apparato gastrointestinale del soggetto.

Per saperne di più su

Le feci dure possono essere provocate, in particolare, da:

Le feci dure risultano difficili da espellere , restano spesso bloccate nel tratto intestinale e possono comportare stitichezza . Questo sintomo è per lo più attribuibile ad una mancanza di liquidi nel canale enterico o alla diminuzione dei movimenti dell'intestino . I fattori che possono contribuire a questa problematica possono essere, però, molteplici e di varia natura.

Altre volte, le feci dure non sono un fenomeno transitorio, cioè non regrediscono nel giro di qualche giorno; in questi casi, la loro manifestazione può segnalare la presenza di disturbi più severi che è opportuno accertare o escludere dal punto di vista clinico.

Esistono varie cause organiche, come un restringimento del lume intestinale di origine infiammatoria o, più raramente, una forma tumorale che possono rendere il materiale di tale consistenza e difficile da evacuare. In queste situazioni, è opportuno sottoporsi ad un'accurata visita dal gastroenterologo ed eseguire una colonscopia.

Se non viene riscontrato alcun problema di natura organica durante l'iter diagnostico, è possibile che la condizione sia associata ad un alterato transito intestinale o ad una difficoltà di espulsione rettale.

Farmaci: quali possono favorire le Feci Dure?

Meno spesso, all'origine delle feci dure, c'è l'assunzione di determinati farmaci che sono in grado di ridurre la motilità dell'intestino. Di conseguenza, nei soggetti predisposti alla stitichezza, questi medicinali facilitano il manifestarsi del problema.

Questi farmaci comprendono:

Ansiolitici, sonniferi ed antidepressivi;

Calcio-antagonisti (medicinali utilizzati per tenere sotto controllo la pressione arteriosa);

Antidolorifici a base di oppioidi (farmaci che si assumono per il dolore cronico);

Chemioterapici.

Quali malattie si possono associare alle Feci Dure?

Come anticipato, le feci dure sono associate, nella maggior parte dei casi, alla stitichezza (stipsi).

Questo sintomo può dipendere da:

Disfunzione dei muscoli del pavimento pelvico ;

; Variazioni ormonali durante la gravidanza, prima del ciclo mestruale e in menopausa;

durante la gravidanza, prima del ciclo mestruale e in menopausa; Alterazioni strutturali dell'intestino come, ad esempio, accade in caso di stenosi post-infiammatorie nella malattia di Crohn o esiti cicatriziali post-operatori;

come, ad esempio, accade in caso di stenosi post-infiammatorie nella malattia di Crohn o esiti cicatriziali post-operatori; Ridotta motilità del colon.

Le patologie che si possono associare al problema comprendono: