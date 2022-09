Feci Dure: Perché si Manifestano? Sintomi, Diagnosi e Rimedi

Le feci dure possono essere correlate anche all'assunzione di certi farmaci e malattie , come il diabete , la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) o la diverticolosi . Se il problema dovesse ripetersi frequentemente o non si risolvesse entro qualche giorno, può segnalare la presenza di disturbi più severi all'apparato gastrointestinale, che vanno approfonditi con un'attenta valutazione medica.

Nella maggioranza dei casi, le feci dure sono causate da un' alimentazione inadeguata , in particolare da uno scarso consumo di fibre , dall'abitudine di bere poco e dalla fretta a tavola. Questa manifestazione può rappresentare anche una conseguenza della sedentarietà , dello stress o della tendenza a rimandare lo stimolo ad andare in bagno.

In qualche caso, però, le feci dure possono divenire una condizione ricorrente e, se associate ad altre patologie, richiedono trattamenti mirati per la loro soluzione.

Quando le feci dure si presentano in maniera sporadica e si risolvono in pochi giorni, non devono essere motivo di preoccupazione e, spesso, non è necessario far ricorso a cure particolari: migliori abitudini alimentari bastano, solitamente, a risolvere il problema.

Le feci dure si possono formare anche in seguito alla saltuarietà dell'evacuazione, ma possono rappresentare anche un indizio di condizioni di carattere patologico , che interessano l'apparato gastrointestinale, come la sindrome dell'intestino irritabile o la colite , o altri sistemi dell'organismo.

In genere, le feci dure si manifestano nelle persone che soffrono di stipsi (o stitichezza ), in quanto la persistenza del materiale fecale nell' intestino sottopone quest'ultimo al rischio di disidratazione .

Esistono varie cause organiche, come un restringimento del lume intestinale di origine infiammatoria o, più raramente, una forma tumorale che possono rendere il materiale di tale consistenza e difficile da evacuare. In queste situazioni, è opportuno sottoporsi ad un'accurata visita dal gastroenterologo ed eseguire una colonscopia .

Altre volte, le feci dure non sono un fenomeno transitorio, cioè non regrediscono nel giro di qualche giorno; in questi casi, la loro manifestazione può segnalare la presenza di disturbi più severi che è opportuno accertare o escludere dal punto di vista clinico.

Le feci sono prodotti di rifiuto dell'organismo che, dopo essersi accumulati nell'intestino, vengono espulsi per via rettale . La loro consistenza dipende fondamentalmente dalle abitudini alimentari e dalla funzionalità dell'apparato gastrointestinale del soggetto.

Le feci dure possono associarsi ad altri sintomi che interessano l'intestino ed il tratto digestivo, di norma in funzione delle cause che hanno provocato la manifestazione in esame.

Per stabilire le cause responsabili delle feci dure, a seconda della causa sospettata, il medico può indicare anche l'esecuzione di indagini diagnostiche più mirate, come:

Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, sono utili gli esami chimico-fisici e colturali del materiale fecale. La ricerca di sangue occulto nelle feci dure può essere eseguito, invece, per ricercare eventuali perdite ematiche dal tratto gastroenterico.

L'iter diagnostico per accertare le cause delle feci dure prevede, innanzitutto, l'anamnesi (o la revisione delle informazioni anamnestiche se la stitichezza è nota al medico) e l'esame obiettivo del paziente con l' esplorazione rettale .

Se le feci dure dipendono da altre malattie, è necessario, in primo luogo, intervenire su queste cause con cure mirate.

In alcuni casi, soprattutto in chi soffre di stitichezza cronica , è possibile siano indicati:

In molti casi, si tratta di disturbi assolutamente temporanei , destinati a risolversi senza la necessità di ricorrere a terapie specifiche. Altre volte, le feci dure potrebbero richiedere dei trattamenti mirati per la loro soluzione.

