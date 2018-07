Cosa provoca le Feci Arancioni?

Alimentazione - Le feci arancioni si riscontrano piuttosto frequentemente per l'abbondante consumo di cibi che contengono pigmenti arancioni, come il beta-carotene (carote, albicocche ecc.), e coloranti alimentari di analoga tonalità. L'alterazione del colorito più o meno bruno del materiale fecale può essere messo, quindi, in relazione con la dieta. Gli alimenti ricchi di beta-carotene sono riconoscibili in quanto caratterizzati da sfumature giallo-arancioni (carote, zucche, albicocche, mango, patate dolci ecc.).

Integratori alimentari – Le feci arancioni possono essere la conseguenza dell'assunzione di supporti alimentari che contengono carotenoidi (tra cui il beta-carotene). Questi pigmenti ad azione antiossidante si trovano soprattutto negli integratori solari, formulati appositamente per rafforzare le difese della pelle esposta al sole e favorire un'abbronzatura intensa e duratura. In particolare, il beta-carotene è un precursore della vitamina A, la quale è in grado di stimolare la sintesi di collagene e di melanina, oltre a difendere la pelle dalle scottature. Gli integratori solari a base di questo carotenoide sono i più adatti quando si desidera un'abbronzatura di colore più intenso.

Farmaci – Anche l'assunzione di alcuni medicinali possono causare l'evacuazione di feci arancioni. Ne sono un esempio i farmaci a base di rifampicina, un antibiotico battericida del gruppo delle rifamicine, utilizzato per il trattamento della tubercolosi, la lebbra e la legionella.

Funzionalità dell'apparato digestivo – Le feci arancioni possono essere dipendere da un problema che incorre lungo l'intero percorso compreso tra bocca ed ano. Nel corso del transito, infatti, gli alimenti ingeriti subiscono una serie di trasformazioni meccaniche e chimiche per l'azione di succhi digestivi, enzimi e batteri. Di conseguenza, un'eventuale ostacolo nella processazione del cibo lungo il suo percorso può influenzare l'efficienza dell'apparato digestivo, in termini di estrazione dei nutrienti, tempo complessivo del transito, esposizione alla flora batterica e composizione delle feci. Il colore arancione può risultare, quindi, da difficoltà digestive, malassorbimento o altre problematiche.

Malattie dell'apparato digestivo – Le feci arancioni possono segnalare la presenza di una malattia epatica, della colecisti o del pancreas. Queste condizioni possono indurre, infatti, delle variazioni delle fisiologiche concentrazione degli enzimi, dei sali biliari e dei succhi gastrici che sovraintendono ai processi digestivi.

La variazioni nella composizione delle feci e conseguentemente del loro colore può risultare, ad esempio, da:

Altre cause – Le feci arancioni possono manifestarsi anche in presenza di disordini ematologici (es. anemia falciforme, talassemia ecc.) e fibrosi cistica.