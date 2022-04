Febbre Suina: Cos’è l’Influenza Suina? Sintomi e Come Si Contrae

La febbre suina può presentarsi in forma lieve o grave. Nella maggior parte dei casi, il quadro sintomatologico è sovrapponibile a quello dell'influenza stagionale e comprende febbre, sonnolenza , mancanza di appetito e tosse . Tuttavia, i sintomi possono peggiorare ed evolvere in una malattia respiratoria severa che può essere fatale.

2) mutazione o ricombinazione del virus in una forma altamente contagiosa per gli esseri umani, trasmesso più facilmente da persona a persona.

Inoltre, si sono verificati casi di diffusione da persona a persona limitata (non prolungata e non comunitaria).

In alcuni casi, la trasmissione può interessare anche gli esseri umani, nonostante i virus dell'influenza suina non infettino normalmente l'uomo. Più comunemente, le infezioni umane si verificano in persone esposte direttamente ai suini infetti (per esempio, in chi lavora nelle fattorie o allevamenti).

I virus dell'influenza suina possono circolare tra i suini durante tutto l'anno e causano regolarmente epidemie in questi animali, ma la maggior parte dei focolai si verifica durante il tardo autunno e nei mesi invernali , in modo simile ai focolai dell'influenza stagionale negli esseri umani. Negli animali, i virus dell'influenza suina causano alti livelli di malattia, ma provoca pochi decessi.

Come Si Prende

Febbre Suina: Come si contrae l’Influenza Suina?

I virus dell'influenza suina possono essere trasmessi direttamente dai maiali all'uomo e, viceversa, dalle persone ai suini. Il principale fattore di rischio è rappresentato dall'esposizione ad animali infetti o ad ambienti contaminati dagli stessi (stalle, fiere ecc.).

Rara, ma possibile, è la trasmissione da persona a persona. Questa modalità di contagio si ritiene possa verificarsi con le stesse modalità dell'influenza stagionale, cioè attraverso la diffusione di droplets di secrezioni naso-faringee con la tosse gli starnuti da parte di persone infette.

Come si prende la Febbre Suina La tosse o lo starnuto del maiale infetto e le goccioline contenenti il ​​virus dell'influenza suina possono diffondersi nell'aria. Se queste goccioline si depositano nel naso o nella bocca o vengono inalate, l'uomo può infettarsi. La febbre suina può essere contratta da superfici su cui è presente il virus, se si toccano bocca o naso con le mani. L'infezione da cui esiterà la febbre suina può verificarsi per l'inalazione delle goccioline o della polvere contenente il virus dell'influenza suina.

Fattori di Rischio

Il principale fattore di rischio per l'infezione umana da virus dell'influenza suina sembra essere l'esposizione:

Ravvicinata , con animali infetti vivi o morti;

, con animali infetti vivi o morti; Indiretta, in presenza di ambienti contaminati con secrezioni ed escrezioni.

Per questi motivi, i casi di febbre suina si riscontrano più comunemente in persone con esposizione diretta ai maiali come, per esempio, lavoratori addetti ad allevamenti e industrie suinicole, frequentatori di fiere zootecniche.

Febbre o Influenza Suina: Si Prende Mangiando Carne di Maiale?

I virus dell'influenza suina non sono trasmessi dal cibo, pertanto non si può contrarre l'infezione mangiando prodotti a base di carne di maiale adeguatamente manipolata e preparata o altri derivati ​​dai suini.

Anche in questo caso, comunque, è valida la regola universale per tutte le tossinfezioni alimentari, come listeria e salmonellosi: cuocere bene la carne, in modo che tutte le parti (anche le più interne), raggiungano una temperatura di almeno 70-80°C.