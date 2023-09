Febbre Spaccaossa: cos’è e come si prende la febbre dengue?

Febbre spaccaossa è un termine utilizzato come sinonimo di dengue (nota anche come febbre dengue ); in particolare, coincide con la variante classica della malattia (cioè la forma benigna). All'esordio della dengue classica, si presentano mialgie, lombalgia e dolori di elevata intensità alle gambe e alle articolazioni , sintomi che giustificano la denominazione della malattia come febbre rompiossa o spaccaossa.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stimano che ogni anno fino a 400 milioni di persone vengono infettate dal virus dengue.

Oggi, la dengue è endemica nelle aree del Mondo a clima tropicale e subtropicali (Sud-Est Asiatico, Africa, Oceania, America Centrale e Meridionale), ma le zanzare Aedes si adattano facilmente a diversi ambienti, pertanto possono diffondere l'infezione anche in Europa e Nord America durante i mesi estivi. Anche i viaggiatori che s'infettano all'estero e ritornano in Italia o nel loro Paese di residenza possono determinare focolai di malattia.

Nota anche come febbre rompiossa o dengue classica , la febbre spaccaossa può essere sospettata se qualcuno viene punto dall' insetto e all'improvviso manifesta un aumento della temperatura corporea , a cui seguono cefalea , forti dolori muscolari e articolari, eruzioni cutanee di tipo maculo-papulose, nausea , vomito e altri disturbi gastro-intestinali. Circa 1 persona su 20 che viene infettata dalla dengue sviluppa sintomi gravi e potenzialmente pericolosi per la vita: questa forma è chiamata febbre dengue emorragica .

I bambini molto piccoli che non sono mai stati infettati dalla dengue tendono ad avere sintomi meno gravi rispetto ai bambini più grandi e agli adulti, oppure potrebbero non avere sintomi o non essere tipici della dengue. Allo stesso tempo, le persone che hanno un sistema immunitario compromesso o che sono state infettate in precedenza dalla dengue hanno maggiori probabilità di avere sintomi più gravi.

Possono verificarsi, inoltre, disturbi gastrointestinali e sintomi respiratori , come tosse , faringodinia e rinorrea . Talvolta, compaiono lievi manifestazioni emorragiche (sanguinamento del naso e delle gengive ); i capillari rotti causano piccole macchie rosse o viola sulla pelle note come petecchie .

In corrispondenza di un secondo rialzo termico, si presenta un' eruzione cutanea di tipo maculo-papulare che diffonde dal tronco alle estremità e al viso e consiste in macchie piatte e rosse (simili a quello del morbillo ) che tendono a confluire e prudere.

Trattamento

Febbre Spaccaossa: come si cura?

Non sono disponibili specifici farmaci antivirali per la febbre spaccaossa (dengue classica). La terapia è di supporto e prevede il controllare dei sintomi tramite idratazione e riposo in caso di una forma lieve-moderata di malattia, mentre nei casi più gravi è prevista la somministrazione endovenosa di liquidi e l'emotrasfusione.

Alcuni farmaci antipiretici (acido acetilsalicilico e ibuprofene) devono essere accuratamente evitati, in quanto potrebbero favorire la comparsa di manifestazione emorragiche (petecchie). Per ridurre la febbre ed i dolori articolari, può essere assunto il paracetamolo.

Cosa fare se si contrae la Febbre Spaccaossa

Le persone infette dovrebbero essere protette al chiuso, soggiornando in zone sotto una zanzariera, per evitare un'ulteriore esposizione al vettore durante i primi giorni della malattia, in modo tale da non contribuire al ciclo di trasmissione.