Febbre Dengue: primi sintomi, ruolo zanzare e cosa fare subito

In corrispondenza di un secondo rialzo termico , si presenta un rash cutaneo generalizzato, a carattere maculare o maculo-papulare, che diffonde dal tronco alle estremità e al viso e consiste in macchie piatte e rosse (simili a quello del morbillo ) che tendono a confluire e prudere.

I primi sintomi della febbre dengue in una persona che ha viaggiato o vive in un'area endemica sono:

Circa 1 persona su 20 che contrae l'infezione sviluppa sintomi gravi e potenzialmente pericolosi per la vita: questa forma è chiamata febbre dengue emorragica . Se trattata, la dengue grave ha un tasso di mortalità del 2-5%, ma, se non trattata, il tasso di mortalità arriva fino al 20%.

Le zanzare entrano in contatto con l'agente virale pungendo esseri umani o animali infetti e rimangono portatrici di dengue per tutto il loro ciclo vitale. Non c'è trasmissione diretta persona-persona : le epidemie sono sostenute, quindi, dalla trasmissione uomo-zanzara-uomo.

Cosa fare subito

Febbre dengue: come si cura?

Non esistono terapie specifiche per la febbre dengue. Le modalità di trattamento dipendono dalle manifestazioni cliniche, e possono andare dalla semplice idratazione orale a domicilio al ricovero con somministrazione di liquidi per via parenterale o emotrasfusioni. Il paracetamolo viene utilizzato per il trattamento sintomatico della febbre e del dolore. Alcuni farmaci antipiretici (acido acetilsalicilico e ibuprofene) devono essere accuratamente evitati, in quanto potrebbero favorire le manifestazione emorragiche.

Cosa fare se si contrae la febbre dengue

Le persone infette dovrebbero essere protette al chiuso, soggiornando in zone sotto una zanzariera, per evitare un'ulteriore esposizione al vettore durante i primi giorni della malattia, in modo tale da non contribuire al ciclo di trasmissione. È importante sapere che esiste un vaccino contro il virus dengue.

Attenzione! I sintomi della febbre dengue sono evidenti e dovrebbero indurre a consultare immediatamente un medico. Se ci si trova in una parte del Mondo in cui la malattia è endemica e sei stato punto da una zanzara, assicurarsi di consultare un medico.

