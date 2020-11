Così come accade per i pazienti adulti, anche per i pazienti in età pediatrica il trattamento della febbre prevede - quando necessario - il ricorso a farmaci ad azione antipiretica.

I medicinali contenenti paracetamolo disponibili in commercio contengono differenti concentrazioni di principio attivo, variabili a seconda della via di somministrazione e della categoria di pazienti cui il prodotto è destinato (ad esempio, neonati, bambini in età scolare, ecc.).

Il paracetamolo viene considerato come l'antipiretico per eccellenza, largamente usato sia in adulti che bambini. Si tratta di un principio attivo presente all'interno di numerosissimi medicinali adatti a diverse vie di somministrazione (orale, rettale, parenterale ). Nei bambini, solitamente, si preferisce impiegare:

Per il trattamento della febbre nel bambino, solitamente, si utilizzano forme farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale , in particolar modo, gli sciroppi . Anche in questo caso, sono disponibili medicinali contenenti differenti concentrazioni di principio attivo adatte a bambini in diverse fasce di età.

Paracetamolo e Ibuprofene in Regime Alternato

La somministrazione di paracetamolo e ibuprofene in regime alternato per il trattamento della febbre del bambino è una pratica NON raccomandata dalle società italiane di pediatri. Difatti, la somministrazione alternata di questi principi attivi potrebbe favorire la sommazione degli effetti collaterali - in particolare, renali, epatici e gastrointestinali - da essi causati. Inoltre, dagli studi disponibili in letteratura sembrerebbe proprio che un'alternanza nella somministrazione di paracetamolo e ibuprofene non sia in grado di ridurre la febbre in modo migliore rispetto alla somministrazione di uno o dell'altro principio attivo singolarmente. Pertanto, poiché l'uso alternato dei due principi ad azione antipiretica non è sufficientemente efficace tale da giustificare i rischi legati al potenziale aumento della loro tossicità, questa pratica deve essere EVITATA nel modo più assoluto. Chiaramente, anche l'associazione (quindi, l'utilizzo insieme) di paracetamolo e ibuprofene per trattare la febbre nei bambini deve essere EVITATA.

Si precisa, tuttavia, che in alcuni casi particolari il medico pediatra potrebbe ritenere necessario il ricorso all'uso combinato dei suddetti principi attivi, non per il trattamento della febbre, ma per il trattamento del dolore di grado da lieve a moderato non controllato adeguatamente con l'uso dei singoli farmaci. In qualsiasi caso, un simile utilizzo - che deve avvenire sotto il controllo del medico - dovrebbe prevedere una certa flessibilità nella somministrazione del secondo farmaco (in genere, si tratta dell'ibuprofene), poiché la somministrazione a dosi fisse potrebbe determinare un incremento della tossicità.