Febbre: Quando Preoccuparsi?

La febbre nel bambino è il motivo più comune di richiesta di visita da parte della famiglia, soprattutto perché causa preoccupazione nel gruppo familiare.

Shutterstock

La febbre non è una malattia, ma un sintomo; come tale, può essere causata da un motivo banale oppure sottendere una condizione grave, così come, a volte, avere cause non immediatamente identificabili.

Esiste uno strumento molto semplice per identificare la probabilità di essere di fronte ad una patologia grave in caso di bambino febbrile, e si basa sull'uso dei tre colori del semaforo: verde, giallo e rosso.

Bimbi con la febbre e con segni e/o sintomi esclusivi della colonna verde sono a basso rischio; bimbi con uno o più sintomi della colonna gialla sono a rischio intermedio e bimbi con uno o più sintomi della colonna rossa sono ad alto rischio.

FEBBRE NEL BAMBINO - IL SEMAFORO VERDE Colore Normale colorito di cute, lingua e labbra Reattività Il bimbo svolge le sue normali attività, è contento/sorridente, è sveglio e/o facilmente risvegliabile, non piange e quando lo fa il pianto è normale Idratazione La pelle e gli occhi sono normali e le mucose sono umide Altro Nessun segno o sintomo del giallo o rosso

FEBBRE NEL BAMBINO - IL SEMAFORO GIALLO Colore Pallore Reattività

Respiro Risulta svogliato, mogio; si risveglia ma con fatica o se stimolato a lungo; non sorride.

Allargamento delle pinne nasali; tachipnea (aumento della frequenza respiratoria >50 atti al minuto tra 6 e 12 mesi; >40/min oltre i 12 mesi); scialorrea (perdita di saliva dalla bocca). Idratazione Mucose asciutte; stato nutrizionale non soddisfacente; oliguria (urina molto scarsa nell'arco della giornata); tempo di riempimento capillare* ≥2 secondi. Altro Febbre da più di 5 giorni; gonfiore articolare o degli arti; zoppia; adenopatia (presenza di masse dolenti, soprattutto ai lati del collo, o di qualsiasi massa maggiore di 2 cm).

FEBBRE NEL BAMBINO - IL SEMAFORO ROSSO Colorito Pallido/marezzato/grigiastro/cianotico Reattività Risponde poco agli stimoli; non riesce a svegliarsi o si riaddormenta subito; pianto flebile, a tonalità acuta, continuo. Respiro Presenza di gemito in inspirazione; aumento della frequenza respiratoria superiore a 60 atti al minuto; rientramenti toracici. Idratazione Ridotto turgore cutaneo Altro Età 0-3 mesi: temperatura ≥ 38°C

Età 3-6 mesi: temperatura ≥ 39°C

Rigidità della nuca; segni neurologici; convulsioni; vomito biliare (verde).