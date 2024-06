Fascicolo sanitario elettronico: che cosa cambia dall’1 luglio 2024?

I cittadini hanno tempo fino al 30 giugno 2024 per opporsi al caricamento nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) dei propri dati e documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020. Se non si effettuerà l'apposita procedura di opposizione entro i termini previsti, dati e documenti saranno inseriti automaticamente nel Fse.

Perché l'opposizione riguarda solo i dati antecedenti al 19 maggio 2020?

Dal 19 maggio 2020 il caricamento dei dati sul Fascicolo sanitario elettronico avviene in maniera automatica, come stabilito dall'articolo 11 del decreto legge n.34/2020, che ha eliminato il "consenso all'alimentazione" previsto dalla normativa precedente. Una legge voluta proprio per incrementare l'alimentazione del Fse e dunque facilitare l'assistenza al paziente. Per tutti i dati e i documenti successivi al 19 maggio 2020 quindi non il cittadino non è chiamato a decidere.

La scelta può essere fatta solo per i dati precedenti al 19 maggio 2020 (data in cui entrò in vigore il nuovo provvedimento), quando era valevole la vecchia legge. Trattandosi di dati sensibili, a tutela della privacy, è stata prevista la possibilità di opporsi al trasferimento automatico, in linea con quanto disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. In caso di "silenzio assenso", i dati verranno caricati dal 1° luglio 2024.