Autunno 2024: quali sono i farmaci introvabili in Italia?

Ci sono farmaci che in Italia sono introvabili. Si tratta di medicinali fondamentali, anche salvavita, che da mesi scarseggiano nelle farmacie. Questi medicinali vengono sempre più spesso dirottati verso mercati esteri come la Svizzera, così da poterne aumentare il prezzo a dismisura.

Qualora un farmaco non dichiarato "carente" dal titolare AIC (e quindi non presente nell'elenco dei farmaci carenti) risultasse comunque mancante in farmacia, potrebbe trattarsi di una indisponibilità temporanea, ovvero una discontinuità locale nella distribuzione.

La carenza di medicinali in Italia ha diverse cause. Dai problemi di reperibilità del principio attivo che viene prodotto sempre di più in India e Cina; maggiori richieste di un particolare farmaco in caso di emergenze sanitarie; logiche di mercato ed esportazioni all'estero di alcuni farmaci pagati molto di più; problematiche legate alla produzione; provvedimenti di carattere regolatorio.

Cosa fare in caso di indisponibilità di un farmaco?

Per farmaco "carente" si intende un medicinale temporaneamente non reperibile sul territorio nazionale in quanto il titolare AIC (il responsabile legale dell'autorizzazione e della commercializzazione del medicinale) non può assicurarne una fornitura continua, rispetto al bisogno terapeutico del paziente.

Non tutte le carenze di medicinali rappresentano un problema concreto per il cittadino. In molti casi, infatti, è possibile assumere un medicinale equivalente; in altri è possibile richiedere al medico la prescrizione di un farmaco alternativo; in assenza di equivalente o alternativa terapeutica, gli ospedali e/o le aziende sanitarie (ASL/ATS) possono richiedere di importare il farmaco mancante dal mercato estero.

AIFA può disporre il blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali nel caso in cui ciò si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

In caso di carenza di un medicinale, il titolare AIC lo comunica ad AIFA e l'Agenzia lo inserisce negli elenchi dei farmaci carenti pubblicati di seguito.

Se dalle verifiche effettuate venisse accertata una carenza non comunicata da parte dell'azienda farmaceutica, la Regione può segnalarlo ad AIFA e potrà essere inflitta una sanzione al titolare AIC.