Farmaci per l'Impotenza - Viagra, Cialis, Levitra, Spedra

Generalità

Impotenza è un termine largamente utilizzato, in maniera impropria, come sinonimo di deficit erettile, un disturbo dalle molte sfaccettature, caratterizzato dall'incapacità di raggiungere e/o mantenere un'erezione soddisfacente per l'attività sessuale.

Da diversi anni a questa parte sono disponibili farmaci molto efficaci per risolvere disfunzioni sessuali di questo tipo. Purtroppo, secondo uno stile tipicamente occidentale, questi prodotti vengono spesso assunti come soluzioni semplici a un problema complesso, senza prendersi carico del perché tale disturbo si sia presentato. Oltre al rischio di una possibile "farmacodipendenza" o della definitiva rassegnazione nel caso in cui non sortissero l'effetto sperato, bisogna mettere in conto anche gli effetti collaterali di questi farmaci, che non possono e non devono assolutamente essere sottovalutati.