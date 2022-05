Farmaci per Dimagrire: cosa e quali sono?

A questo proposito, più che di farmaci per dimagrire, sarebbe opportuno parlare di farmaci per il trattamento dell'obesità e del sovrappeso o di farmaci per il controllo del peso .

Naturalmente, i farmaci per dimagrire devono essere assunti solo ed esclusivamente quando è il medico o lo specialista a prescriverlo e come strumento aggiuntivo ad uno stile di vita sano, NON in sostituzione ad esso.

Quando si parla di farmaci per dimagrire ci si riferisce a medicinali che vengono utilizzati per favorire la perdita di peso in presenza di sovrappeso ed obesità.

Indipendentemente dall'indicazione terapeutica per la quale vengono prescritti i farmaci per dimagrire, il loro impiego deve essere fatto sempre in associazione ad una dieta con idoneo contenuto calorico per le condizioni del paziente in questione e ad esercizio fisico regolare .

I farmaci per dimagrire possono essere utilizzati - quando il medico o lo specialista lo ritengono opportuno - per il trattamento di:

I medicinali contenenti bupropione e naltrexone in associazione possono anch'essi essere impiegati nel trattamento di pazienti in sovrappeso o affetti da obesità. Tali medicinali si assumono per via orale , difatti si trovano in forma di compresse a rilascio prolungato.

Si somministra per via parenterale attraverso un' iniezione sottocutanea .

In Italia i farmaci per dimagrire attualmente (maggio 2022) autorizzati sono tre:

Controindicazioni

Quando NON usare i Farmaci per Dimagrire

I farmaci per dimagrire NON vanno assunti senza necessità terapeutica, NON vanno assunti se non sono stati prescritti dal medico ( NO al fai da te ) e NON vanno assunti da persone che non rispondono ai criteri per i quali il loro impiego è indicato.

Quando invece il loro impiego è giustificato da una necessità terapeutica e quando è prescritto dal medico, il loro uso è sempre controindicato - indipendentemente dal farmaco preso in considerazione - in caso di allergia nota ad uno o più dei principi attivi e/o degli eccipienti contenuti nel medicinale che si dovrebbe impiegare.

Ciascun farmaco per dimagrire presenta poi controindicazioni proprie in funzione del principio attivo contenuto; per informazioni più specifiche in merito, pertanto, è necessario far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo dello stesso.

Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico.