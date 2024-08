In quest'articolo si prenderanno in considerazione i farmaci utilizzati nel trattamento del diabete mellito di tipo 1 e 2, tralasciando le strategie terapeutiche messe in atto per il trattamento di altre forme di diabete, come ad esempio, il diabete gestazionale , il diabete indotto da difetti genetici, ecc.

Quando sono necessari?

Farmaci per il Diabete Mellito: quando sono necessari?

La risposta a questa domanda può variare in funzione del tipo di diabete preso in considerazione. Difatti, mentre per il diabete mellito di tipo 1 il ricorso alla somministrazione di farmaci a base di insulina è assolutamente indispensabile, per il diabete mellito di tipo 2 il discorso cambia. Quest'ultima forma, infatti, si ritiene sia causata da una combinazione di fattori genetici predisponenti e di fattori ambientali che, concorrendo l'uno con l'altro, concretizzano il rischio di sviluppare la malattia.

La prima strategia terapeutica utilizzata per combattere il diabete mellito di tipo 2, infatti, non necessita dell'utilizzo di farmaci, ma richiede che vengano fatti interventi sulla dieta, sullo stile di vita e sul peso corporeo del paziente. In particolare, si richiede che venga seguita una dieta normoglicemizzante, che venga svolto esercizio fisico regolare e che venga ridotto il peso corporeo qualora fosse eccessivo. Difatti, l'esordio di questa forma di diabete non è improvviso, ma viene preceduto da una fase di insulino-resistenza ed iperinsulinemia che può durare anche diversi anni. In questo stadio, la semplice riduzione del peso corporeo, la giusta dieta e la costante attività fisica possono essere sufficienti per riportare la sensibilità insulinica a livelli accettabili.

Quando le modificazioni dietetiche e comportamentali non sono sufficienti per riportare i livelli glicemici a valori accettabili, allora anche nel diabete di tipo 2 è necessario ricorrere all'utilizzo di farmaci. Solitamente, i farmaci di prima scelta sono rappresentati dagli antidiabetici orali; tuttavia, è altresì possibile ricorrere a farmaci antidiabetici per uso parenterale (mimetici dell'incretina GLP-1). Infine, nelle fasi più avanzate della malattia, potrebbe essere necessario ricorrere alla somministrazione di insulina come nel caso del diabete di tipo 1.