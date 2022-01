Farmaci per la Cura della COVID-19: quali sono?

I sintomi che si possono manifestare in presenza di COVID-19 variano in funzione della gravità della malattia. Si può avere un quadro asintomatico , oppure possono insorgere sintomi come:

Di seguito cercheremo quindi di fornire una panoramica generale di tutti i farmaci attualmente (gennaio 2022) approvati/autorizzati per il trattamento e la prevenzione di COVID-19, distinguendo fra farmaci che si possono utilizzare per la cura della COVID-19 domiciliare e farmaci utilizzabili per la cura della COVID-19 nel setting ospedaliero.

La lista dei farmaci che si possono utilizzare contro la COVID-19 è in continuo aggiornamento, e varia in base alle nuove scoperte, agli studi di laboratorio e alle evidenze cliniche osservate nel corso della pratica quotidiana.

Farmaci per la Cura Domiciliare di COVID-19

Terapia Sintomatica

In presenza di febbre e/o dolori di tipo muscolare e/o articolare, è possibile ricorrere ad un trattamento farmacologico sintomatico assumendo paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), naturalmente, solo se non sono presenti controindicazioni al loro impiego. Ad ogni modo, è possibile ricorrere all'uso anche di altri farmaci sintomatici su giudizio clinico del medico.

Farmaci Antivirali contro COVID-19

Con il rapido avanzare della ricerca, è stato possibile autorizzare l'utilizzo di farmaci antivirali espressamente ideati per combattere SARS-CoV-2, virus responsabile della COVID-19.

Remdesivir

Il remdesivir è un farmaco antivirale da somministrare per via endovenosa inizialmente approvato per il trattamento di pazienti ospedalizzati.

Alla fine di dicembre 2021, tuttavia, esso ha ottenuto l'autorizzazione anche per il trattamento di pazienti con COVID-19 di grado da lieve a moderato, non ospedalizzati ma con condizioni cliniche concomitanti che costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo della COVID-19 in forma grave, quali:

Il trattamento con remdesivir deve essere iniziato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 e comunque entro 7 giorni dall'inizio dei sintomi. La durata totale del trattamento per i pazienti non ospedalizzati è di 3 giorni.

Nonostante il farmaco possa essere usato su pazienti non ricoverati in ospedale, questi devono essere monitorati durante il trattamento con il remdesivir e, come si legge dalle raccomandazioni AIFA: "la somministrazione del farmaco in ambiente ambulatoriale deve essere monitorata secondo la pratica locale. L'utilizzo deve avvenire in condizioni in cui è possibile trattare le reazioni di ipersensibilità severe, inclusa l'anafilassi".

Molnupiravir

Il molnupiravir è un antivirale per uso orale destinato a pazienti non ospedalizzati che presentano condizioni che espongono al rischio di sviluppare la COVID-19 in forma grave, quali:

Patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva;

Insufficienza renale cronica(esclusi pazienti in dialisi o con eGFR < 30 mL/min/1.73 m²);

Broncopneumopatia severa;

Immunodeficienzaprimaria o acquisita;

Obesità (Body Mass Index - BMI ≥ 30);

Malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia);

Diabete mellitonon compensato.

Il molnupiravir va somministrato il prima possibile dopo la conferma di diagnosi di COVID-19 e non oltre cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Il trattamento ha una durata di 5 giorni.

A proposito dell'assunzione di questo farmaco, l'AIFA sottolinea la necessità di seguite appropriate misure contraccettive.

Paxlovid

Paxlovid è il nome commerciale di un farmaco antivirale orale realizzato da Pfizer che è stato recentemente approvato (autorizzazione all'immissione in commercio condizionata) per il trattamento di pazienti adulti che non necessitano di ossigeno supplementare ma che sono ad alto rischio di sviluppare la malattia in forma grave.

Il farmaco dovrebbe arrivare in Italia a partire dai primi giorni di febbraio 2022.

Il trattamento deve essere iniziato entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi ed ha una durata di 5 giorni.

AIFA fa sapere che "le modalità per la selezione dei pazienti e per la prescrivibilità e distribuzione del farmaco saranno le stesse già stabilite per l'altro antivirale orale (il molnupiravir)".

Anticorpi Monoclonali

Nel trattamento domiciliare della COVID-19 è possibile prescrivere al paziente anche anticorpi monoclonali, anche in questo caso però, si tratta di farmaci che devono essere utilizzati solo in condizioni ben precise e in pazienti di un certo tipo.

A gennaio 2022, gli anticorpi monoclonali che si possono utilizzare in questo senso sono:

L'associazione casirivimab/imdevimab , autorizzata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA);

, autorizzata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA); L'associazione bamlanivimab/etesevimab , autorizzata in via emergenziale;

, autorizzata in via emergenziale; Il sotrovimab, autorizzato dall'EMA.

I pazienti candidabili alla terapia con i suddetti anticorpi monoclonali sono individui con età uguale o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 40 kg, non ospedalizzati, non in ossigenoterapia per COVID-19 e con sintomi di grado da lieve a moderato che presentano fattori di rischio per lo sviluppo della malattia in forma grave. Fra i possibili fattori di rischio, ricordiamo:

Il trattamento deve essere iniziato entro 7 giorni dall'insorgenza di COVID-19; è possibile iniziare il trattamento dopo sette giorni solo in pazienti con immunodeficienza che presentino sierologia per SARS-CoV-2 negativa e prolungata positività al tampone molecolare.

Per tutti gli anticorpi monoclonali sopra elencati è prevista un'unica somministrazione a dosaggi ben definiti e reperibili rispettivi foglietti illustrativi, oltre che nelle raccomandazioni AIFA. Tutti questi farmaci sono da somministrare per via endovenosa (l'associazione casirivimab/imdevimab può, tuttavia, essere somministrata anche per via sottocutanea qualora la somministrazione endovenosa non sia fattibile e comporti un ritardo nel trattamento).

La somministrazione deve essere monitorata fino ad un'ora dopo il termine dell'infusione da parte di un operatore sanitario che sia adeguatamente formato e capace di gestire eventuali reazioni avverse gravi .

Sulle raccomandazioni AIFA si specifica inoltre che per quanto riguarda l'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab/etesevimab, non ancora autorizzato da EMA ma disponibile in Italia tramite procedura emergenziale, è prevista la firma del consenso informato da parte del paziente .

Infine, è importante ricordare che "l'efficacia degli anticorpi monoclonali potrebbe essere ridotta nei pazienti che presentano anticorpi anti SARS-COV-2 o per alcune varianti virali; di questo si dovrà tener conto in sede di scelta terapeutica anche in relazione alla situazione epidemiologica locale".

Farmaci Corticosteroidi

I farmaci corticosteroidi sono solitamente impiegati nei pazienti ospedalizzati. Tuttavia, come si legge dalle raccomandazioni AIFA, l'impiego di simili medicinali per la cura domiciliare della COVID-19 può essere presa in considerazione nei pazienti che "presentano fattori di rischio di progressione della malattia verso forme severe, in presenza di un peggioramento dei parametri pulsossimetrici che richieda l'ossigenoterapia e qualora non sia possibile nell'immediato il ricovero per sovraccarico delle strutture ospedaliere".

Va ricordato, per altro, che in molti soggetti con patologie croniche, l'utilizzo di farmaci corticosteroidi può determinare eventi avversi importanti che rischiano di complicare il decorso della malattia virale.

Eparine

L'impiego delle eparine, generalmente a basso peso molecolare, per la profilassi degli eventi trombo-embolici nei pazienti con infezione respiratoria acuta e ridotta modalità è raccomandato dalle linee guida e deve essere protratto per l'intero periodo di immobilità.

Tuttavia, l'impiego routinario delle eparine NON è raccomandato nei soggetti non ospedalizzati e non allettati a causa dell'infezione.

In questa sede è opportuno precisare che l'infezione da SARS-CoV-2 non è una controindicazione al proseguo di eventuali terapie anticoagulanti e/o antiaggreganti già in corso. In altri termini, i pazienti che già assumono farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti possono continuare la terapia anche in presenza di infezione da SARS-CoV-2. Naturalmente, in caso di presenza di tale infezione, rimane comunque fondamentale contattare il medico: questa figura sanitaria fornirà tutte le indicazioni del caso e le informazioni su come comportarsi in caso di eventuali terapie farmacologiche già in atto.

