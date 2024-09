Farmaci per il colesterolo alto: quali sono e come agiscono

Cosa sono i farmaci per il colesterolo alto? I farmaci per il colesterolo alto - anche detti ipocolesterolemizzanti o ipolipemizzanti - sono farmaci utilizzati per abbassare i valori di colesterolemia quando divengono eccessivamente elevati assumendo carattere patologico e quando i miglioramenti dello stile di vita risultano inefficaci.

Inibitori dell'assorbimento di colesterolo Resine che sequestrano gli acidi biliari Fra le diverse resine che sequestrano gli acidi biliari ancora in commercio (febbraio 2019) ritroviamo la colestiramina (Questran®). Si tratta di una resina a scambio anionico in forma cloridrata che adsorbe gli acidi biliari nell'intestino formando un complesso insolubile che viene escreto nelle feci. Questo porta ad una continua ma parziale rimozione degli acidi biliari dalla circolazione enteroepatica, prevenendone di conseguenza il riassorbimento. Il tutto si traduce in una riduzione delle beta-lipoproteine e delle LDL circolanti e in una diminuzione dei livelli ematici di colesterolo. Effetti collaterali Fra gli effetti collaterali che potrebbero manifestarsi durante il trattamento con la colestiramina, ricordiamo: disturbi gastrointestinali (in particolare, stipsi); mal di testa e altri disturbi del sistema nervoso; disturbi dei reni e delle vie urinarie; dolori muscolari e articolari. Ezetimibe L'ezetimibe (Inegy®, Absorcol®, Vyrotin®, Zetia®) è un principio attivo utilizzato nel trattamento dell'ipercolesterolemia primaria e familiare, così come nel trattamento della fitosterolemia (una malattia ereditaria che aumenta i livelli di steroli vegetali nel sangue). Meccanismo d'azione L'ezetimibe è in grado di inibire selettivamente l'assorbimento di colesterolo esogeno (quindi, introdotto con l'alimentazione) e dei relativi steroli vegetali direttamente a livello intestinale. Per fare ciò, l'ezetimibe ostacola l'attività del trasportatore degli steroli, Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), responsabile della captazione intestinale di colesterolo e fitosteroli. In questo modo, il principio attivo in questione determina una riduzione del passaggio del colesterolo intestinale al fegato. Effetti collaterali Fra i possibili effetti collaterali che potrebbero manifestarsi durante il trattamento con ezetimibe, ricordiamo: Reazioni allergiche in individui sensibili;

Acipimox Acipimox contro il colesterolo alto L'acipimox (Olbetam®) è un principio attivo derivato sintetico dell'acido nicotinico (anche noto come niacina, vitamina B3 o vitamina PP). In terapia viene utilizzato soprattutto per contrastare la trigliceridemia. Tuttavia, la sua assunzione - oltre a favorire la diminuzione di VLDL, quindi di trigliceridi - favorisce anche la riduzione dei livelli di LDL (anche note come "colesterolo cattivo"), determinando pertanto una riduzione sia dei trigliceridi che del colesterolo totale.