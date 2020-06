Prima di addentrarci nella descrizione più dettagliata dei farmaci antiulcera, tuttavia, è utile ricordare cos'è l' ulcera , come viene prodotto l'acido gastrico e quali sono i sistemi di difesa di cui il nostro organismo si avvale per preservare la mucosa gastrica dalle aggressioni dell'ambiente acido dello stesso stomaco .

Queste prostaglandine sono importantissime per l'incolumità della mucosa gastrica e agiscono in due modi: da un lato, inibiscono la secrezione acida; dall'altro lato aumentano il rilascio di mucoproteine e di anioni bicarbonato. Tale azione è il risultato della loro capacità di disattivare l'enzima adenilato ciclasi e di ridurre pertanto la produzione di AMP ciclico (con un meccanismo opposto a quella dell'istamina).

Ogni cellula epiteliale presente a livello della mucosa gastrica secerne in continuazione delle proteine - le mucoproteine - che partecipano alla costituzione di un liquido vischioso chiamato muco . Quest'ultimo, stratificandosi sulle mucose dello stomaco, forma uno strato abbastanza spesso che espleta un'importante funzione protettiva , a sua volta potenziata dagli anioni bicarbonato (HCO3-) che vengono secreti dalle stesse cellule epiteliali. L'efficacia di tali sistemi protettivi è tale da mantenere, in prossimità della mucosa gastrica, un pH vicino alla neutralità, nonostante nel lume interno si raggiungano livelli di acidità notevolissimi (valori di pH compresi fra 1 e 3).

Come accennato, questa pompa protonica funziona in continuazione, anche a stomaco vuoto (seppur più lentamente).

Le cellule parietali hanno il compito di secernere HCl nel lume dello stomaco; al loro interno l'unità funzionale è costituita dalla cosiddetta pompa protonica , anche nota come H⁺/K⁺ ATPasi. Nonostante il nome così complicato, si tratta in realtà di un "semplice" enzima - quindi di una proteina - deputata allo scambio di protoni H⁺ con ioni potassio K⁺. Combinandosi con gli ioni cloro (Cl⁻), gli H⁺ danno quindi origine all'acido cloridrico (HCl).

Responsabile della forte acidità del contenuto gastrico è l'acido cloridrico (HCl), che viene continuamente prodotto e riversato nello stomaco, anche se in quantità differenti nei vari momenti della giornata. L'acido cloridrico è fondamentale per garantire l'ottimale funzionalità di un enzima, chiamato pepsina, deputato alla digestione delle proteine . L'insieme di acido cloridrico , pepsina ed altri enzimi prodotti dallo stomaco costituisce il succo gastrico .

Ora che abbiamo una visione completa di cosa è l'ulcera, del perché si forma, di come avvengono i processi digestivi e di quali sono i fattori che possono ledere e quelli che invece proteggono la mucosa gastrica, possiamo entrare nello specifico dei farmaci antiulcera comprendendone al meglio il meccanismo d'azione.

Sulla base di quanto finora detto, è possibile affermare che i farmaci antiulcera sono quelli che - in un modo o nell'altro - sono in grado di prevenire ed eliminare i fattori aggressivi la mucosa, oppure che sono in grado di incrementarne le difese.

Pertanto, possiamo dire che appartengono a questo gruppo:

I farmaci antiacidi ;

; I farmaci citoprotettori ;

; I farmaci inibitori della secrezione gastrica.

Di seguito, le principali caratteristiche dei suddetti farmaci antiulcera verranno brevemente descritte.

Farmaci Antiacidi

I farmaci antiacidi sono in grado di neutralizzare l'acidità dei succhi gastrici conferendo sollievo dai sintomi tipici come bruciore e dolore di stomaco. In caso di ulcera, essi non sono certo i farmaci di prima scelta, in quanto la loro durata d'azione è breve e allevia la sintomatologia per brevissimi periodi di tempo.

I principi attivi di maggior spicco appartenenti a questo gruppo sono il bicarbonato di sodio, l'idrossido di magnesio e l'idrossido di alluminio.

Farmaci Citoprotettori

I citoprotettori, invece, sono farmaci che si rivelano utili nel trattamento dell'ulcera in quanto sono in grado di proteggere/aumentare le difese della mucosa gastrica contro l'ambiente acido dello stomaco.

Rientrano nel gruppo dei citoprotettori gli agenti protettivi delle mucose, come sucralfato e bismuto colloidale, e gli analoghi delle prostaglandine come il misoprostolo.

I farmaci citoprotettori vengono largamente usati nel trattamento delle ulcere, anche nell'ambito della terapia di eradicazione dell'Helicobacter pylori.

Farmaci Inibitori della Secrezione Gastrica

Come si può dedurre dal loro stesso nome, i farmaci inibitori della secrezione gastrica agiscono andando ad interrompere la produzione di acido cloridrico da parte dello stomaco.

Appartengono a questo gruppo di farmaci gli inibitori di pompa protonica e gli antagonisti dei recettori H2 dell'istamina.

Gli inibitori di pompa protonica (o IPP) espletano la loro azione andando ad inibire in maniera specifica l'enzima H⁺/K⁺ ATPasi (o pompa protonica, per l'appunto), ostacolando in questo modo lo stadio finale della produzione di acido cloridrico, sia basale che indotta dall'assunzione di cibo.

I principi attivi inibitori di pompa protonica utilizzati in terapia sono l'omeprazolo (il capostipite), il pantoprazolo, il lansoprazolo e l'esomeprazolo.

Gli antagonisti dei recettori H2 dell'istamina, invece, esercitano la loro azione di inibizione della secrezione gastrica ostacolando l'azione istaminica. L'istamina, infatti, interagendo con i suoi recettori di tipo H2 presenti a livello della mucosa dello stomaco, li attiva stimolando la secrezione gastrica attraverso un meccanismo d'azione AMPc-dipendente.

Gli antagonisti dei recettori H2, ostacolano il legame fra l'stamina e i suoi recettori, impedendo la produzione di acido, anche in questo caso, sia basale che indotta dall'assunzione di cibo.

