Cosa sono gli Antidepressivi? Gli antidepressivi sono un gruppo di farmaci molto studiato e ampiamente utilizzato per trattare i disturbi dell'umore, come la depressione e il disturbo bipolare. In realtà, oggigiorno, questi farmaci trovano impiego anche nel trattamento del dolore neuropatico, dei disturbi ossessivo-compulsivi e nella terapia per la disassuefazione dal fumo. Nel corso di questo articolo vedremo come sono stati sviluppati, quali sono le principali classi di antidepressivi e come funzionano, oltre a qualche esempio di principi attivi appartenenti a questo grande ed eterogeneo gruppo di farmaci. Poiché per capire come gli antidepressivi sono stati sviluppati e per meglio comprendere il significato del loro meccanismo d'azione è utile conoscere cos'è la depressione e quali sono le sue possibili cause, al termine di questo articolo sarà riportato un breve approfondimento sulle principali caratteristiche di questa patologia. Shutterstock

Sviluppo dei farmaci antidepressivi Prima del 1950 non esistevano i farmaci antidepressivi come li intendiamo noi oggi. Le sole terapie impiegate nel trattamento della depressione erano incentrate sull'utilizzo di stimolanti amfetaminici o sulla terapia elettroconvulsivante. I primi farmaci ad azione antidepressiva furono scoperti alla fine degli anni '50. Tali farmaci erano gli antidepressivi triciclici (TCA) e gli inibitori delle monoamino ossidasi (IMAO). Com'è accaduto per molte delle scoperte più importanti fatte dall'uomo, anche la sintesi degli antidepressivi non derivò dalla progettazione, bensì dal caso. difatti, il capostipite degli antidepressivi triciclici - l'imipramina - fu scoperta dallo psichiatra svizzero Ronald Kuhn mentre era alla ricerca di nuovi composti simili alla clorpromazina per il trattamento della schizofrenia. La seconda grande scoperta fu quella degli inibitori delle monoammino ossidasi. Anche questa volta, la scoperta avvenne per caso grazie allo sviluppo di analoghi dell'isoniazide (idrazide dell'acido nicotinico), un farmaco impiegato nel trattamento della tubercolosi. Il primo analogo dell'isoniazide a essere sintetizzato fu l'iproniazide. Durante le fasi di sperimentazione clinica di questo derivato, si notò un considerevole miglioramento dell'umore in pazienti affetti da tubercolosi. Tuttavia, l'iproniazide risultò essere epatotossica alle dosi terapeutiche necessarie per ottenere sia un'azione antitubercolare, sia un'azione antidepressiva.

La scoperta dell'azione antidepressiva dell'iproniazide, però, diede impulso alla ricerca di nuovi inibitori delle monoamino ossidasi. Tale impulso portò alla sintesi di derivati idrazinici e di derivati non idrazinici con una tossicità inferiore rispetto a quella indotta dall'iproniazide. Tuttavia, a causa degli effetti collaterali che i primi TCA e IMAO inducevano - soprattutto a livello cardiovascolare - si rese necessaria la ricerca di nuovi farmaci in grado di aumentare il segnale monoaminergico senza indurre effetti avversi tanto gravi.

Alla fine degli anni '60 fu scoperto che alcuni farmaci antistaminici erano in grado di inibire selettivamente il reuptake di serotonina (o 5-HT, 5-idrossitriptamina) ed erano privi di cardiotossicità. Poiché, già con l'uso dei TCA e degli IMAO fu subito chiara l'importanza della serotonina nelle patologie depressive, lo scopo dei chimici farmaceutici fu quello di individuare e sintetizzare farmaci inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI), con lo scopo di ottenere composti altamente selettivi per il trasportatore del reuptake della serotonina, ma con meno effetti collaterali - o perlomeno con effetti collaterali meno gravi - di quelli indotti da TCA ed IMAO.

Il primo successo in quest'ambito si ottenne con la sintesi della zimeldina, un derivato dell'amitriptilina (un TCA). Questa molecola, infatti, era in grado di inibire selettivamente il reuptake di 5-HT con un minimo effetto sul reuptake di noradrenalina e non presentava gli effetti indesiderati tipici dei TCA. La zimeldina fu poi ritirata nei primi anni '80 poiché favoriva lo sviluppo della sindrome di Guillain-Barré. In ogni caso, il successo ottenuto con la zimeldina diede l'impulso per lo sviluppo di nuovi farmaci antidepressivi. Quest'impulso portò - alla fine degli anni '70 - alla scoperta di molti nuovi SSRI e di altri farmaci ad azione antidepressiva, come gli inibitori del reuptake di noradrenalina e serotonina (NSRI).

Effetti collaterali Gli effetti collaterali degli antidepressivi possono variare in funzione della classe di farmaci presa in considerazione e, anche all'interno di una stessa classe, possono esservi differenze fra un principio attivo e l'altro. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una certa variabilità individuale, poiché ciascun paziente può reagire in maniera soggettiva alla somministrazione di un dato antidepressivo, manifestando effetti indesiderati che possono essere differenti sia per tipologia che per severità. Per conoscere gli effetti indesiderati di un farmaco antidepressivo è utile leggerne il foglietto illustrativo e consultare il medico che lo ha prescritto. Antidepressivi ed effetto rebound Gli antidepressivi rientrano fra i farmaci che possono dar luogo al cosiddetto effetto rebound o effetto rimbalzo. Tale effetto consiste nella ricomparsa dei sintomi e/o nel loro peggioramento in seguito all'interruzione brusca del trattamento o in seguito ad una inappropriata riduzione del dosaggio terapeutico. Per questa ragione, la terapia con antidepressivi deve essere fatta sempre seguendo le indicazioni del medico e in nessun caso il trattamento deve essere interrotto o modificato senza prima aver consultato questa figura sanitaria. Per approfondire: Effetto Rebound: cos’è? Quando si verifica, farmaci più a rischio e cosa fare

Cos'è la Depressione? Di seguito, come affermato all'inizio dell'articolo, un approfondimento sulla depressione e le sue cause. La depressione è una patologia psichiatrica molto diffusa e conosciuta. Durante lo stato depressivo i pazienti si sentono senza speranza e avvertono un senso d'inutilità, d'incapacità e di disperazione.

Lo stato depressivo non coinvolge solo l'umore e la mente del paziente, ma interessa anche il corpo, altera le abitudini alimentari, il sonno, la percezione di se stessi, le manifestazioni affettive e il comportamento di un individuo. La depressione è fra le cinque patologie più diffuse nel mondo occidentale e ne colpisce il 12% della popolazione. L'incidenza di questa patologia in uomini e donne è in rapporto 1:2.

La depressione può svilupparsi anche in età pediatrica e adolescenziale, con un'incidenza di un bambino ogni 50 al di sotto dei 12 anni e di un adolescente ogni 20.

In particolar modo, la depressione adolescenziale colpisce soprattutto le ragazze, probabilmente a causa dei cambiamenti ormonali e corporei che avvengono nella pubertà. La depressione, però, colpisce anche gli anziani. In questa categoria di pazienti, i sintomi associati alla patologia depressiva vengono spesso attribuiti ad una normale condizione di invecchiamento; ciò può causare una mancata diagnosi, con conseguente peggioramento della malattia. Inoltre, molto spesso, le persone anziane sono riluttanti a manifestare sentimenti di tristezza e questo rende ancor più difficile la diagnosi della depressione. In ogni caso, qualunque sia la causa della depressione e la categoria di pazienti che colpisce, è necessario intervenire al più presto con un'accurata diagnosi e con un opportuno trattamento farmacologico per evitare la cronicizzazione della patologia. Esistono numerosi tipi di depressione, che si possono differenziare in base al tipo e alla gravità dei sintomi e in base all'età d'insorgenza.

Di seguito, sono brevemente esposte alcune delle patologie depressive più conosciute. Depressione unipolare o depressione maggiore (MDD) Questa forma di depressione è la più grave fra i vari tipi di patologie depressive. Si manifesta con sintomi che impediscono di svolgere le normali attività - come lavorare, studiare, mangiare, dormire - e che impediscono di svolgere le attività di piacere.Sembra che la depressione maggiore abbia delle predisposizioni famigliari e pare che possa essere ereditaria.

Il trattamento è, generalmente, di tipo farmacologico e accompagnato dalla psicoterapia. Distimia La distimia è un disturbo dell'umore con sintomi molto simili a quelli della depressione. Tali sintomi si manifestano in forma più lieve, ma tendono a protrarsi per lunghi periodi (di solito, due anni o più per gli adulti e un anno in bambini e adolescenti).

Il trattamento di questo disturbo è di tipo farmacologico e psicoterapico. Per approfondire: Distimia: cause, diagnosi, trattamento Disturbi bipolari (patologie maniaco-depressive) I disturbi bipolari si caratterizzano per un'alternanza di stati depressivi e di stati maniacali o ipomaniacali.

Questi disturbi psichiatrici si dividono in: Disturbo bipolare di tipo I (caratterizzato da episodi maniaco-depressivi);

(caratterizzato da episodi maniaco-depressivi); Disturbo bipolare di tipo II (caratterizzato da episodi ipomaniaco-depressivi);

(caratterizzato da episodi ipomaniaco-depressivi); Disturbo ciclotimico o ciclotimia (un disturbo la cui durata minima è di due anni ed è caratterizzato da episodi ipomaniaco-depressivi). Il trattamento farmacologico di questo tipo di disturbo prevede l'utilizzo di stabilizzanti dell'umore (come, ad esempio, il litio) o un'associazione di farmaci antidepressivi e antipsicotici. Per approfondire: Disturbo Bipolare Per approfondire: Ciclotimia: cause, sintomi e cura