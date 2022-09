Farmaci Anticoncezionali e Altri Contraccettivi

Cosa sono gli Anticoncezionali? Con il termine "anticoncezionali" si vuole indicare l'insieme dei farmaci e dei dispositivi impiegati per prevenire l'insorgenza di una gravidanza. Sostanzialmente, gli anticoncezionali oggi disponibili possono essere suddivisi in due grandi categorie: Metodi contraccettivi di tipo ormonale , fra cui ritroviamo i contraccettivi orali, i contraccettivi iniettabili, il cerotto contraccettivo e i contraccettivi impiantabili;

Metodi contraccettivi di barriera, fra cui ritroviamo il preservativo e altri tipi di dispositivi da inserire a livello vaginale. Tuttavia, come si vedrà nel corso dell'articolo, vi sono metodi anticoncezionali che fanno eccezione e non rientrano in nessuna delle due sopra citate categorie. Ad ogni mdoo, quando si parla di "farmaci anticoncezionali", generalmente, si fa riferimento ai mezzi contraccettivi di tipo ormonale. Di seguito, i principali farmaci anticoncezionali e metodi contraccettivi saranno brevemente descritti, con particolare attenzione rivolta ai contraccettivi di tipo ormonale. Shutterstock

Cerotti anticoncezionali Anche i cerotti transdermici ad azione contraccettiva rientrano nella categoria degli anticoncezionali di tipo ormonale, ma a differenza dei contraccettivi orali, i cerotti transdermici sono formulazioni farmaceutiche a lunga durata d'azione. Infatti, questi cerotti, una volta applicati, rilasciano lentamente i principi attivi di tipo estrogenico e progestinico. Più nel dettaglio, tali principi attivi, generalmente, sono etinilestradiolo e norelgestromina. Il cerotto deve essere applicato su un braccio, su un gluteo o sull'addome e deve essere sostituito una volta la settimana (sempre nello stesso giorno) per tre settimane consecutive. Al termine di queste tre settimane è necessario osservare un'interruzione di una settimana, in modo da permettere l'emorragia da sospensione. Inoltre, è bene ricordare che - per quanto ben tollerato - il cerotto anticoncezionale potrebbe non essere efficace nelle pazienti aventi un peso corporeo superiore ai 90 Kg. Meccanismo d'azione Trattandosi di anticoncezionali di tipo ormonale, il meccanismo d'azione con il quale i principi attivi contenuti nei cerotti transdermici esercitano la propria attività contraccettiva è il medesimo descritto per i sopra citati contraccettivi orali. Effetti collaterali I principali effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'utilizzo di anticoncezionali transdermici, sono: nausea, mal di testa, dolore addominale, dolore al seno e irritazione in corrispondenza del sito in cui il cerotto viene applicato.

Anticoncezionali impiantabili A questa particolare categoria di anticoncezionali appartengono sia contraccettivi impiantabili chirurgicamente (come i bastoncini ormonali), sia alcuni tipi di dispositivi intrauterini (o IUD, dall'inglese "Intra-Uterine Device"), come la spirale ormonale che rilascia nell'organismo un contraccettivo progestinico e come la spirale rivestita di rame. In particolare, quest'ultimo tipo di dispositivo non rientra né nel gruppo degli antioconcezionali, né in quello dei metodi barriera. La presenza della spirale di rame, infatti, è in grado di rallentare la motilità degli spermatozoi e di creare un ambiente sfavorevole all'impianto dell'ovulo. Tutti questi dispositivi devono essere impiantati (nel caso dei bastoncini) o inseriti (nel caso delle spirali) solo ed esclusivamente da un medico specializzato in materia.

Anello anticoncezionale L'anello anticoncezionale, analogamente a quanto avviene per le spirali, dev'essere inserito in vagina, all'interno della quale rilascerà poi i principi attivi (estrogeno e progestinico) in esso contenuti. Generalmente, tali principi attivi sono l'etinilestradiolo e l'etonogestrel. Tuttavia, per la procedura d'inserimento di questo dispositivo non è necessario l'intervento di un medico. Perciò, l'anello può essere tranquillamente inserito e rimosso dalla stessa paziente. Il meccanismo d'azione contraccettivo e gli effetti collaterali derivanti dall'utilizzo dell'anello anticoncezionale sono analoghi a quelli precedentemente descritti per i contraccettivi orali in associazione.