Talvolta, tali farmaci vengono fatti rientrare nel cosiddetto gruppo dei farmaci gastroprotettori , ma una simile definizione non è del tutto corretta. La loro azione, infatti, è temporanea e il loro impiego è indicato perlopiù "al bisogno", poiché si limitano a contrastare l'elevata acidità dello stomaco senza però risolverne le cause.

I farmaci antiacidi - come si può facilmente dedurre dal loro stesso nome - sono farmaci utilizzati per contrastare l'acidità dello stomaco , in particolare quando è eccessiva e causa di fastidiosi sintomi.

Principi Attivi

I principi attivi ad azione antiacida abitualmente impiegati sono: bicarbonato di sodio, idrossido di magnesio, idrossido di alluminio e carbonato di calcio. Di seguito, ne verranno brevemente descritte le principali caratteristiche.

Bicarbonato di Sodio

Il bicarbonato di sodio - formula chimica NaHCO₃ - è senz'ombra di dubbio il più noto antiacido ad oggi utilizzato. Considerato da molti il rimedio per eccellenza contro i disturbi digestivi caratterizzati proprio da bruciore gastrico, il bicarbonato di sodio è contenuto all'interno di numerosissimi farmaci e parafarmaci. Il suo più grande vantaggio risiede nella rapidità d'azione, ma uno dei suoi principali svantaggi consiste proprio nella ridotta durata di tale azione. Pertanto, l'effetto antiacido esercitato dal bicarbonato di sodio è tanto veloce ad apparire quanto a scomparire.

Benché il bicarbonato di sodio sia utilizzato da moltissime persone e da lungo tempo, va usata cautela nella somministrazione del prodotto a individui con patologie cardiache, epatiche, renali e/o che soffrono di ipertensione.

Anche coloro che sono sottoposti a regime dietetico povero di sodio devono usare cautela e - così come i pazienti che soffrono delle suddette patologie - devono necessariamente chiedere consiglio al medico prima di assumere il bicarbonato di sodio contro l'iperacidità gastrica.

Fra gli effetti collaterali più noti ritroviamo la flatulenza; mentre se assorbito, si può assistere anche alla comparsa di effetti sistemici come alcalosi e ritenzione idrica. Va precisato, comunque, che se correttamente utilizzato alle dosi indicate, simili effetti risultano rari in quanto il bicarbonato di sodio viene assorbito per via sistemica solo in minima parte.

Idrossido di Magnesio e Idrossido di Alluminio

L'idrossido di magnesio - formula chimica Mg(OH)₂ - e l'idrossido di alluminio - formula chimica Al(OH)₃ - sono altri due principi attivi ad azione antiacida largamente impiegati in terapia. Si possono trovare all'interno di numerosissimi farmaci, generalmente da banco (OTC), sia da soli per quel che riguarda il magnesio idrossido, sia in associazione fra di loro o in associazione ad altri principi attivi utilizzati nei casi in cui sia necessario contrastare un eccessivo ambiente acido dello stomaco e proteggerne la mucosa.

L'idrossido di alluminio annovera fra i suoi effetti indesiderati più comuni la comparsa di stipsi; mentre l'idrossido di magnesio può essere causa di diarrea. Per tale ragione, spesso e volentieri questi due principi attivi si trovano in associazione fra di loro all'interno di medicinali antiacidi (l'esempio più eclatante e conosciuto è rappresentato dal Maalox®) in modo tale che l'effetto lassativo di uno bilanci gli effetti astringenti dell'altro.

Carbonato di Calcio

Il carbonato di calcio - formula chimica CaCO₃ - è un altro principio attivo che può essere usato per esercitare un'azione antiacida. Il suo effetto, tuttavia, risulta essere più moderato rispetto a quello esercitato da bicarbonato di sodio e idrossidi di alluminio e magnesio. Fra gli effetti indesiderati ritroviamo la stipsi e fra gli effetti che si verificano soprattutto in caso di assunzione di dosi eccessive e assorbimento sistemico, ritroviamo: ipercalcemia, alcalosi e nefrolitiasi.