Fare la doccia dopo aver mangiato: si o no?

Fare la doccia dopo mangiato non è pericolosa se si rispettano tempi corretti e temperatura dell'acqua. L'ideale è fare una doccia a temperatura ambiente che avrebbe meno effetto sul reindirizzamento del flusso sanguigno verso gli organi coinvolti nel processo digestivo. Come detto, l'acqua troppo calda fa si che il sangue si allontani dallo stomaco e si blocchi così la digestione, l'acqua fredda, allo stesso modo, farebbe ripartire il metabolismo e potrebbe persino agevolare lo smaltimento dei grassi accumulati dal pasto, ma restringerebbe le vene, diminuendo l'afflusso di sangue. L'ideale è comunque attendere almeno 30- 45 minuti prima di fare il bagno dopo aver mangiato.

È sempre bene evitare l'alcol che aumenta il rischio malore, in caso di doccia a casa, o di annegamento, al mare. L'effetto negativo degli alcolici, oltre che sul processo digestivo, si ripercuote su soglia di attenzione e prontezza di riflessi.

Quanto tempo deve passare tra il pasto e la doccia o il bagno in mare?

Fondamentale è prendere i giusti tempi per poter smaltire quanto ingerito prima di fare la doccia o fare il bagno in mare o in piscina. I tempi, ovviamente, non sono stanrdard, ma dpendono da ciò che abbiamo mangiato. Se le raccomandazioni sono sempre state quelle di attendere le canoniche tre ore prima di fare il bagno, ciò non rispecchia esattamente le tempistiche richieste dalla digestione. Vanno considerati i tempi di permanenza del cibo nello stomaco, e questa attesa -le tre ore, appunto -paiono decisamente abbondanti, e rispettabili solo in caso di un pranzo o cena particolarmente abbondanti.

In linea generale, potremmo fare degli esempi di tempi di attesa in relazione a ciò che si mangia. Infatti, sono necessari:

20-30 minuti per digerire un frutto o una macedonia (attenzione solo a melone e anguria che richiedono tempi di digestione maggiori), ma anche un'insalata di verdura;

per digerire un frutto o una macedonia (attenzione solo a melone e anguria che richiedono tempi di digestione maggiori), ma anche un'insalata di verdura; 1 ora per un piatto di pasta, del formaggio o una porzione di pesce

per un piatto di pasta, del formaggio o una porzione di pesce 3- 4 ore per la carne o per un pasto completo composto da primo e secondo.

Se la temperatura dell'acqua non è fredda, ma neppure tropo calda, tuttavia, non sembrano esserci fgrossi rischi nel fare il bagno o la doccia dopo aver introdotto del cibo. L'importante è accorgrsi nell'immediato se qualcosa cambia nel nostro corpo, se accusiamo senso di svenimento o respiro bloccato. In quel caso è fondamentale uscire subito dall'acqua, che sia in doccia o al mare, per evitare che sopraggiunga, appunto, una congestione.