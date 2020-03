FANS - Meccanismo d'Azione, Indicazioni e Storia

Generalità FANS è l'acronimo di Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei. Shutterstock Come si può facilmente intuire dallo stesso nome, si tratta di farmaci utilizzati nel trattamento dei processi flogistici, ma anche del dolore e, talvolta, della febbre ad essi associati. Si definiscono "non steroidei" poiché essi non possiedono una struttura steroidea come quella dei farmaci corticosteroidi, altro gruppo di potenti farmaci antinfiammatori. Curiosità In lingua anglosassone, i FANS sono noti con l'acronimo NSAIDs dall'inglese Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs. Quella degli antinfiammatori non steroidei è una categoria estremamente ampia all'interno della quale sono raggruppati moltissimi principi attivi classificabili in funzione della struttura chimica e del meccanismo d'azione. Per approfondire: FANS: Classificazione e Scelta Nonostante la grande diversità di principi attivi, quella dei FANS è una categoria piuttosto omogenea che condivide gran parte delle caratteristiche, come il meccanismo d'azione e gli effetti terapeutici esercitati già sopra accennati: antinfiammatori, analgesici e antipiretici. Alcuni FANS, inoltre, hanno altresì dimostrato di essere utili nel trattamento di altri disturbi e malattie; un classico esempio è dato dall'acido acetilsalicilico che - agli opportuni dosaggi - viene utilizzato con successo nella prevenzione della formazione di coaguli sangue in pazienti a rischio.

Perché si Usano I FANS sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo; essi vengono impiegati per il trattamento di una grandissima varietà di disturbi, da quelli meno gravi fino ad arrivare al trattamento di patologie di natura reumatica e non. Grazie al loro meccanismo d'azione i FANS sono in grado di: Ridurre vasodilatazione ed edema ;

ed ; Ridurre il dolore grazie all'inibizione della sintesi di prostaglandine che sensibilizzano i recettori del dolore (i nocicettori) all'azione dei mediatori dell'infiammazione (l'effetto di riduzione del dolore in caso di mal di testa ed emicrania è probabilmente riconducibile alla riduzione della vasodilatazione indotta sempre dalle prostaglandine);

grazie all'inibizione della sintesi di prostaglandine che sensibilizzano i recettori del dolore (i nocicettori) all'azione dei mediatori dell'infiammazione (l'effetto di riduzione del dolore in caso di mal di testa ed emicrania è probabilmente riconducibile alla riduzione della vasodilatazione indotta sempre dalle prostaglandine); Ridurre la febbre attraverso l'inibizione della sintesi della prostaglandina E2. Va precisato, tuttavia, che l'innalzamento della temperatura corporea - quindi la febbre - viene regolato anche da altri sistemi di tipo non prostaglandinico. Infine, molti FANS sono anche in grado di esercitare un'azione di tipo antiaggregante piastrinica mediante l'inibizione della sintesi di trombossano proprio a livello delle piastrine. Benché questa proprietà sia considerata uno svantaggio per la maggior parte degli antinfiammatori non steroidei in quanto fonte di interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati, l'azione antiaggregante esercitata dall'acido acetilsalicilico viene tuttora sfruttata in ambito terapeutico (per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato a questo principio attivo presente su questo sito).