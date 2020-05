FANS: Effetti Indesiderati e Controindicazioni

Lo scopo di questo articolo, pertanto, è quello di fornire indicazioni generali degli effetti collaterali e delle controindicazioni comuni alla maggior parte dei FANS. Per informazioni più dettagliate in merito a specifici principi attivi si rimanda alla lettura degli articoli dedicati presenti su questo sito e, soprattutto, alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di farmaci antinfiammatori non steroidei che si deve assumere.

Effetti Indesiderati dei FANS

Come accennato, gli effetti indesiderati dei FANS possono variare in funzione del principio attivo preso in considerazione.

Shutterstock

Nonostante ciò, vi sono alcuni di questi effetti che risultano essere comuni alla maggior parte degli antinfiammatori non steroidei. Nel dettaglio, stiamo parlando degli effetti indesiderati che si manifestano a carico del tratto gastroenterico.

I FANS, infatti, a causa del loro meccanismo d'azione - ovvero l'inibizione dell'enzima ciclossigenasi (COX) responsabile della sintesi di alcuni eicosanoidi - ostacolano la sintesi di prostaglandine che svolgono un ruolo protettivo a livello della mucosa gastrica. Ciò può portare a:

Irritazioni e bruciore gastrico;

Peggioramento e aggravamento dei sintomi dell'ulcera peptica;

Formazione di ulcere;

Gastrite erosiva;

Nei casi più gravi, emorragia gastrointestinale.

I principi attivi appartenenti al gruppo dei FANS possono avere un'azione gastrolesiva più o meno accentuata, ma tutti sono potenzialmente in grado di provocare simili effetti indesiderati. Questo è il motivo per cui, solitamente, è consigliabile assumere questi farmaci a stomaco pieno. In alcuni casi, inoltre, il medico potrebbe ritenere necessario associare alla terapia con FANS un trattamento con farmaci gastroprotettori.

Altri effetti indesiderati che possono manifestarsi consistono in:

Fattori di rischio

In linea generale, se i FANS vengono utilizzati seguendo le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo e le indicazioni fornite dal medico, il rischio di sviluppare effetti indesiderati gastrointestinali si riduce. Tuttavia, vi sono alcuni fattori potenzialmente in grado di aumentare il rischio di sviluppare simili effetti. Fra questi ricordiamo:

Età avanzata;

Presenza di patologie gastrointestinali pregresse;

Contemporanea assunzione di altri medicinali che possono esporre al rischio di perforazione e sanguinamento gastrointestinale (ad esempio, farmaci corticosteroidi);

Presenza di alcuni tipi di malattie (come, ad esempio, il diabete);

Lunga durata del trattamento con FANS (più la terapia a base di antinfiammatori non steroidei è protratta nel tempo, maggiore è il rischio di comparsa di effetti indesiderati gastrointestinali);

Assunzione concomitante di diversi tipi di FANS (pratica che, per altro, risulta sconsigliata).

FANS selettivi (COXIB): provocano davvero meno Effetti Collaterali Gastrointestinali?

Prima di tentare di rispondere a questa domanda, è opportuno fare un passo indietro per ricordare cosa sono i FANS selettivi e come espletano la loro attività terapeutica.

Come accennato precedentemente, i FANS agiscono inibendo un particolare enzima noto come ciclossigenasi o COX. Di tale enzima si conoscono tre isoforme:

COX-1 : si tratta dell' isoforma costitutiva normalmente espressa nelle cellulee coinvolta nella loro omeostasi.

: si tratta dell' normalmente espressa nelle cellulee coinvolta nella loro omeostasi. COX-2 : si tratta di un' isoforma inducibile , ciò significa che essa non è sempre funzionante ma viene attivata solo in seguito a danno tissutale; è responsabile della sintesi delle cosiddette prostaglandine pro-infiammatorie .

: si tratta di un' , ciò significa che essa non è sempre funzionante ma viene attivata solo in seguito a danno tissutale; è responsabile della sintesi delle cosiddette . COX-3: si ritiene che questa isoforma si trovi a livello centrale, anche se molte delle sue caratteristiche e funzioni rimangono al momento incomprese.

I FANS cosiddetti non selettivi inibiscono entrambe le isoforme 1 e 2 del suddetto enzima. Molti degli effetti indesiderati - fra cui quelli gastrointestinali - causati da questo tipo di FANS sono stati attribuiti proprio all'inibizione dell'isoforma costitutiva (COX-1). Da qui, la ricerca si è mossa verso la realizzazione di principi attivi antinfiammatori non steroidei che fossero selettivi solamente verso la COX-2 - quindi, verso l'isoforma inducibile - portando alla nascita dei cosiddetti coxib o FANS selettivi.

È comunque opportuno precisare che anche i coxib possono causare effetti indesiderati a carico del tratto gastroenterico , ma gli effetti gastrolesivi sembrano essere ridotti rispetto ai FANS non selettivi. Di contro, essi hanno dimostrato di essere in grado di indurre effetti indesiderati a carico del sistema cardiovascolare piuttosto importanti, esponendo i pazienti che li assumono a un maggior rischio di andare incontro a problemi trombotici.

Ciò non significa che questi farmaci siano pericolosi; tuttavia, il loro impiego - come del resto per qualsiasi altro farmaco - deve essere effettuato con criterio e seguendo attentamente le indicazioni del medico e le indicazioni presenti nel foglietto illustrativo. In qualsiasi caso, la loro prescrizione da parte del curante dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo dopo un'attenta valutazione del rischio cardiovascolare .

Non sorprenderà, quindi, sapere che i medicinali contenenti coxib possono essere acquistati solo dietro presentazione di apposita ricetta medica.

Altri Effetti Collaterali

Fra gli altri effetti indesiderati che possono essere comuni a molti dei principi attivi appartenenti al grande gruppo dei FANS ritroviamo:

Disturbi e patologie renali (imputabili sempre all'inibizione della sintesi di alcune prostaglandine); il rischio tende ad essere maggiore in individui suscettibili;

(imputabili sempre all'inibizione della sintesi di alcune prostaglandine); il rischio tende ad essere maggiore in individui suscettibili; Inibizione della funzionalità piastrinica con conseguente effetto antiaggregante (particolare cautela va usata in pazienti con disturbi della coagulazione e/o in terapia con altri antiaggreganti o con anticoagulanti);

con conseguente (particolare cautela va usata in pazienti con disturbi della coagulazione e/o in terapia con altri antiaggreganti o con anticoagulanti); Disturbi del fegato ;

; Reazioni allergiche in individui sensibili.