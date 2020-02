Famotidina: A Cosa Serve, Come e Quando si Usa

Generalità

Che cos'è la Famotidina?

La famotidina è un principio attivo appartenente alla classe degli antagonisti dei recettori H2 dell'istamina.

Shutterstock Famotidina - Struttura Chimica

Essa trova impiego nel trattamento di tutti quei disturbi connessi all'ipersecrezione acida dello stomaco. Rispetto al capostipite degli antagonisti dei recettori H2 dell'istamina - la cimetidina - questo principio attivo risulta essere molto più potente (circa 30 volte tanto); inoltre, sempre rispetto alla cimetidina, la famotidina non interferisce con l'azione del citocromo P450, con conseguente riduzione delle possibili interazioni con altri farmaci.

Assunta per via orale, la famotidina è oggi disponibile all'interno di un unico medicinale (Famotidina EG®) per la cui dispensazione è necessaria la presentazione di apposita ricetta medica ripetibile (RR). Si tratta tuttavia di un farmaco di fascia A il cui prezzo può essere - nei casi previsti - parzialmente rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (è previsto il pagamento di un ticket da parte del paziente).