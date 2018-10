False Mestruazioni: Cosa Sono? Cause e Sintomi associati

Le false mestruazioni sono indicative dell'annidamento dell'embrione nella parete uterina (endometrio). La loro manifestazione non segnala nulla di preoccupante, in quanto la perdita di alcune gocce di sangue è assolutamente normale e fisiologica all'inizio della gravidanza.

Il sangue che fuoriesce potrebbe essere causato da:

Piccole rotture di alcuni vasi sanguigni dell'utero ;

di alcuni ; Lievi traumi dei tessuti del collo dell'utero che si stanno modificando per ospitare il feto.

Come e Quando può iniziare una gravidanza?

Il concepimento avviene dopo un rapporto sessuale, quando gli spermatozoi, risalendo l'utero, raggiungono la cellula uovo matura, rilasciata dall'ovaio durante l'ovulazione e disponibile per la fecondazione. L'ovulo fecondato viene trasportato dal movimento delle cellule ciliate delle tuba in direzione della cavità uterina, dove si annida nell'endometrio, ossia la mucosa interna dell'utero, all'incirca 6-7 giorni dopo il rapporto sessuale non protetto (quindi intorno al 21° giorno di un ciclo mestruale regolare di 28 giorni, se la fecondazione è avvenuta in quattordicesima giornata). A questo punto, inizia anche la produzione della gonadotropina corionica, la cui subunità "beta" è importante per il funzionamento del test di gravidanza.

Il periodo in cui è possibile che l'uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell'ovulazione e termina 1-2 giorni dopo. Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura, quando viene espulsa dall'ovaia, riesce a sopravvivere per circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell'apparato genitale femminile fino a 72-96 ore. Pertanto, un rapporto sessuale non protetto avvenuto anche 3 o 4 giorni prima dell'ovulazione può portare alla fecondazione.

False Mestruazioni: da cosa dipendono?

Le false mestruazioni possono manifestarsi nelle prime settimane di gestazione, per l'impianto dell'ovulo fecondato nell'utero, evento fisiologico che provoca la rottura di qualche piccolo vaso sanguigno. L'invasione della cavità endometriale da parte della blastocisti, infatti, determina una lesione dei tessuti e dei vasi sanguigni locali, che produce una piccola perdita ematica. Il sangue che non penetra nelle lacune dell'endometrio, si riversa nella cavità uterina, rendendo evidenti le false mestruazioni.

L'origine delle false mestruazioni è, quindi, del tutto fisiologica (benigna), poiché dipende dall'impianto dell'ovulo nell'utero. Questa fase è molto importante: una volta annidato, l'embrione creerà l'ambiente adatto per riprodursi e svilupparsi durante i nove mesi di gestazione.

A gravidanza appena cominciata, una perdita ematica di scarsa entità può capitare anche per altre cause, come la rottura di capillari nel collo dell'utero (quest'organo è infatti più ricco di sangue nei mesi dell'attesa) dopo un rapporto sessuale.

False Mestruazioni: possono dipendere da cause patologiche?

In generale, le perdite ematiche in corso di gravidanza non andrebbero mai sottovalutate, in quanto potrebbero segnalare la presenza di patologie in grado di compromettere l'evoluzione della stessa gestazione. Va precisato che, in caso di minaccia d'aborto o di interruzione spontanea della gravidanza, il sanguinamento è piuttosto abbondante e preceduto e/o accompagnato da forti dolori nei quadranti bassi dell'addome.

Episodi ripetuti di perdite marroni, simili alle false mestruazioni, possono essere, inoltre, un indizio di una gravidanza extrauterina. Anche in questi casi, però, i dolori crampiformi e l'entità del sanguinamento permettono, di solito, una diagnosi corretta, fin dalle prime fasi.

Le false mestruazioni possono essere correlate all'utilizzo della pillola del giorno dopo. Altre volte, queste perdite dipendono dalla possibile presenza di cisti uterine o di possibili altri disturbi della fisiologia interna dell'apparato genitale femminile.

Per alcune caratteristiche, poi, le false mestruazioni possono essere simili allo spotting intermestruale, cioè lievi perdite che si possono manifestare anche per ragioni indipendenti dalla gravidanza (es. squilibri ormonali transitori, infiammazioni o infezioni vaginali, cervicali o uterine).