False Mestruazioni: Cosa Sono? Cause e Sintomi associati

Il fenomeno è correlato alla rottura di qualche piccolo vaso sanguigno dell' endometrio , durante l' annidamento nell' utero dell'ovulo fecondato. Rispetto alle mestruazioni vere e proprie, queste perdite ematiche sono generalmente di colore più scuro e presentano una durata più limitata. Nel caso il sanguinamento diventasse abbondante o insolito per altri motivi, è bene rivolgersi al proprio ginecologo per capirne le cause e decidere, eventualmente, come intervenire.

Le false mestruazioni possono essere indicate anche come:

Per alcune caratteristiche, poi, le false mestruazioni possono essere simili allo spotting intermestruale , cioè lievi perdite che si possono manifestare anche per ragioni indipendenti dalla gravidanza (es. squilibri ormonali transitori, infiammazioni o infezioni vaginali , cervicali o uterine).

In generale, le perdite ematiche in corso di gravidanza non andrebbero mai sottovalutate, in quanto potrebbero segnalare la presenza di patologie in grado di compromettere l'evoluzione della stessa gestazione. Va precisato che, in caso di minaccia d'aborto o di interruzione spontanea della gravidanza , il sanguinamento è piuttosto abbondante e preceduto e/o accompagnato da forti dolori nei quadranti bassi dell'addome.

A gravidanza appena cominciata, una perdita ematica di scarsa entità può capitare anche per altre cause, come la rottura di capillari nel collo dell'utero (quest'organo è infatti più ricco di sangue nei mesi dell'attesa) dopo un rapporto sessuale.

Le false mestruazioni possono manifestarsi nelle prime settimane di gestazione , per l'impianto dell'ovulo fecondato nell'utero, evento fisiologico che provoca la rottura di qualche piccolo vaso sanguigno. L' invasione della cavità endometriale da parte della blastocisti , infatti, determina una lesione dei tessuti e dei vasi sanguigni locali, che produce una piccola perdita ematica . Il sangue che non penetra nelle lacune dell'endometrio, si riversa nella cavità uterina, rendendo evidenti le false mestruazioni.

Il periodo in cui è possibile che l'uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell'ovulazione e termina 1-2 giorni dopo. Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura, quando viene espulsa dall'ovaia, riesce a sopravvivere per circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell' apparato genitale femminile fino a 72-96 ore. Pertanto, un rapporto sessuale non protetto avvenuto anche 3 o 4 giorni prima dell'ovulazione può portare alla fecondazione.

Il concepimento avviene dopo un rapporto sessuale, quando gli spermatozoi , risalendo l'utero, raggiungono la cellula uovo matura , rilasciata dall'ovaio durante l' ovulazione e disponibile per la fecondazione. L'ovulo fecondato viene trasportato dal movimento delle cellule ciliate delle tuba in direzione della cavità uterina, dove si annida nell'endometrio , ossia la mucosa interna dell'utero, all'incirca 6-7 giorni dopo il rapporto sessuale non protetto (quindi intorno al 21° giorno di un ciclo mestruale regolare di 28 giorni, se la fecondazione è avvenuta in quattordicesima giornata). A questo punto, inizia anche la produzione della gonadotropina corionica , la cui subunità "beta" è importante per il funzionamento del test di gravidanza .

Le false mestruazioni sono indicative dell' annidamento dell'embrione nella parete uterina (endometrio). La loro manifestazione non segnala nulla di preoccupante, in quanto la perdita di alcune gocce di sangue è assolutamente normale e fisiologica all'inizio della gravidanza.

In ogni caso, è sempre opportuno rivolgersi al proprio ginecologo o medico curante, soprattutto se le perdite ematiche in gravidanza, simili o meno alle false mestruazioni, dovessero ripetersi con una certa frequenza o per un periodo continuativo, per escludere o identificare le eventuali condizioni patologiche che ne sono responsabili.

Durante la gravidanza, gli episodi di sanguinamento, più o meno intenso, possono manifestarsi per diverse ragioni. In qualche occasione, le perdite ematiche abbondanti segnalano un problema serio , come una gravidanza ectopica o le anomalie placentari ; altre volte, questa manifestazione è transitoria e non indica nulla di significativo dal punto di vista patologico.

Le false mestruazioni rientrano tra i sintomi delle prime settimane di gravidanza, quindi possono manifestarsi in combinazione ad altri disturbi tipici di questo periodo, come:

In qualche caso, le false mestruazioni possono manifestarsi con alcuni sintomi, non particolarmente dolorosi o fastidiosi, come piccole contrazioni uterine spesso confuse con quelle della sindrome premestruale . Altre volte, le perdite possono essere totalmente asintomatiche .

Le false mestruazioni si manifestano per un periodo che va da poche ore ad un paio di giorni. Se il colore diventa sempre più scuro ed il flusso non diminuisce, probabilmente, significa che si tratta di mestruazioni.

Se presenti, le false mestruazioni fanno la loro comparsa circa quattro settimane dopo l'ultima mestruazione. Per questo motivo, le perdite da impianto possono essere confuse con il flusso mestruale vero e proprio. Va comunque ribadito che l'entità delle perdite ematiche e gli eventuali crampi associati alle false mestruazioni non sono di entità paragonabile a quella delle mestruazioni vere e proprie.

Talvolta, le false mestruazioni si associano ad un dolore addominale crampiforme generalmente più lieve di quanto si prova con il comune flusso mestruale. La consistenza delle perdite è, invece, simile; solo in qualche caso, il sangue delle false mestruazioni risulterà decisamente più fluido, viscoso e meno denso per l'assenza di coaguli e residui al suo interno.

Le false mestruazioni sono delle leggerissime perdite ematiche vaginali , che si possono presentare all'inizio della gravidanza. Come altri disturbi precoci dell'avvenuto concepimento, non tutte le donne incinte manifestano questo sintomo.

Tuttavia, dal momento che non tutti i test sono in grado di rilevare le più basse concentrazioni dell'ormone nelle urine e non è sempre possibile stabilire il momento esatto in cui si verifica la fase ovulatoria , soprattutto quando i cicli sono irregolari, è meglio eseguire la prova dopo quattro o cinque giorni di ritardo mestruale. In ogni caso, se il test è stato eseguito correttamente, si possono attendere alcuni giorni e ripetere la prova per confermare il risultato (spesso, la confezione contiene due stick).

Se una donna ha un ciclo mestruale regolare di 28 giorni, questo può essere effettuato fin dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni , ossia a 7 giorni circa dall'annidamento dell' uovo fecondato ed a 14 dal presunto concepimento. In linea generale, infatti, questi strumenti sono in grado di identificare l'ormone beta-hCG da 8 a 11 giorni dopo l'ovulazione.

Quando le false mestruazioni non si associano a particolari segnali d'allarme (cioè non presentano caratteristiche patologiche per entità e durata), è possibile escludere il dubbio che la loro comparsa possa essere correlata all'inizio di una gravidanza, eseguendo un test ad uso domestico .

Nel caso in cui le false mestruazioni dovessero ripetersi frequentemente o protrarsi oltre un paio di giorni, è consigliabile sottoporsi ad un'attenta valutazione medica, per inquadrare meglio l'origine di tali perdite vaginali.

Le false mestruazioni non rendono necessari particolari trattamenti, poiché tendono a risolversi spontaneamente, dopo poco tempo. In generale, nel corso della gravidanza, è importante cercare di assecondare le esigenze del corpo che sta cambiando per non sovraccaricarsi di stress ed ansie inutili. Nel caso insorgessero dei dubbi o si desideri avere conferma dell'interpretazione corretta dei segnali associati all'inizio della gestazione, è sempre valido il consiglio di contattare il proprio medico o ginecologo di riferimento.

Come scoprire se c'è una gravidanza in corso

