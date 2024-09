Fake News e COVID-19 Quello delle fake news su questioni inerenti la salute sta diventando un problema sempre più grave e diffuso. Ovviamente, il Covid-19 non fa eccezione, al contrario. Fin dall'inizio della pandemia, sul web hanno iniziato a circolare tantissime informazioni inesatte, se non completamente sbagliate, su SARS-CoV-2 e la COVID-19 da esso provocata. A distanza di più di un anno dalla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono ancora molte le bufale che circolano a riguardo. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha messo a disposizione sul suo sito una pagina proprio per smentire le più comuni bufale su questo argomento.

Fake news: quali bufale su COVID-19, SARS-CoV-2 e vaccini? La pagina anti-bufale del Ministero della Salute è organizzata in maniera schematica e intuitiva: gli argomenti, infatti, sono divisi in ordine alfabetico. Cliccando in corrispondenza della lettera iniziale del tema su cui avere chiarezza si visualizzeranno tutte le domande e risposte presenti in quella sezione. Per esempio, sotto la B si troveranno quesiti relativi a "bambini", "bagno" e "barba". Tutte le informazioni sono verificate dagli esperti del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità e sono basate su evidenze scientifiche, normative, documentazioni nazionali e internazionali disponibili alla data di pubblicazione di ogni notizia. Ecco un paio di fake news su SARS-CoV-2 e COVID-19 molto comuni in tema di vaccini smascherate dagli esperti (testo riportato così come presente sul portale del Ministero della Salute): I vaccini usati per la quarta dose non funzionano contro le nuove varianti Anche se gli attuali vaccini si basano sul ceppo originario del virus, la loro efficacia si è mantenuta, soprattutto nei confronti delle forme gravi della malattia. Questa protezione tende però ad indebolirsi con il passare del tempo. La somministrazione della prima e seconda dose di richiamo (booster), nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle autorità sanitarie, consente di ripristinare livelli elevati di protezione. I vaccini a mRNA modificano il nostro DNA I vaccini anti COVID-19 non sono in grado di interagire o di modificare in alcun modo il DNA. I vaccini a mRNA, come le altre tipologie di vaccini disponibili, forniscono alle nostre cellule le istruzioni utili ad attivare una risposta immunitaria che sia in grado di proteggerci dall'infezione da SARS-CoV-2 e dalle sue conseguenze più gravi. L'mRNA non entra nel nucleo delle cellule e non può in alcun modo modificare il nostro DNA. Inoltre, l'mRNA viene degradato rapidamente all'interno delle cellule una volta svolta la sua funzione. Il vaccino è inutile perché l'immunità dura poche settimane I dati provenienti dalle sperimentazioni indicano che i vaccini inducono una protezione contro la malattia severa e l'ospedalizzazione che dura molti mesi. Per rafforzare la protezione contro l'infezione sono state raccomandate dosi di richiamo (booster). Il vaccino fa venire il COVID-19. Quasi tutti i positivi al virus sono vaccinati I vaccini attualmente utilizzati in Italia nella campagna vaccinale sono basati su tecnologie che non prevedono l'utilizzo del SARS-CoV-2 vivo con capacità infettante. L'eventuale sviluppo della malattia dopo la vaccinazione può quindi essere dovuto solo a un'infezione naturale del virus contratta indipendentemente dal vaccino. (Fonte: Istituto Superiore di Sanità).