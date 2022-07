Faccia Gonfia (Gonfiore del Viso): Cause, Rimedi e Trattamento

Il viso gonfio è un sintomo che riconosce svariate cause e spesso si verifica in combinazione con altri disturbi. Alcune persone manifestano gonfiore facciale in occasioni specifiche e rare (come nel caso degli ascessi dentali ), mentre altre possono essere soggette a edemi del viso frequenti a causa di condizioni sottostanti, inclusi i disturbi della tiroide , che influenzano la regolazione del metabolismo e altre funzioni corporee. Anche un eccesso di carboidrati , troppo sale e il consumo di alcol possono anche causare gonfiore del viso.

In generale, la faccia gonfia è il risultato di un eccessivo accumulo locale di liquidi nel viso ( edema facciale): in pratica, dipende dall'alterazione delle pressioni idrostatica e osmotica che governano i movimenti tra arterie , vene e vasi linfatici . Questa condizione può essere riferita a:

A differenza di alcune condizioni i cui sintomi potrebbero non essere chiari, la faccia gonfia è molto evidente per l'edema a carico di parti del viso come palpebre, guance e/o labbra . Per alcune persone, il gonfiore al viso si verifica gradualmente e nel corso di poche ore; per altre, può verificarsi rapidamente e nel giro di pochi minuti.

Rimedi e Trattamenti

Come eliminare il Gonfiore dal viso

La terapia più idonea alla risoluzione della faccia gonfia deve mirare a risolvere le cause che l'hanno generata.

Quando la faccia gonfia è la semplice conseguenza di una notte insonne o di un lieve trauma del viso, può essere utile l'applicazione locale di ghiaccio sotto forma di impacchi, da mantenere in sede per 10-15 minuti (evitare l'applicazione diretta del ghiaccio, ma avvolgerlo in un panno per evitare ustioni). Un altro rimedio abbastanza noto consiste nell'applicazione locale delle bustine di tè che residuano dall'estrazione in acqua: mentre la bevanda agisce dall'interno stimolando la diuresi e contrastando la ritenzione idrica, le bustine, una volta raffreddate, vengono applicate sulla cute per sfruttare l'azione astringente dei tannini (utile per ridurre il gonfiore del viso).

Farmaci per il trattamento della Faccia gonfia

Naturalmente, quando il gonfiore dipende da patologie di base, il trattamento deve essere rivolto alla risoluzione della malattia che ha scatenato il sintomo.

Nel caso in cui, invece, il gonfiore del viso sia provocato dall'assunzione di alcuni tipi di medicinali, per risolvere il problema può essere sufficiente sospendere il trattamento con i suddetti farmaci. Tuttavia, prima di interrompere qualsiasi terapia farmacologica, è sempre bene chiedere il consiglio preventivo del proprio medico; fatto salvo il caso in cui la faccia gonfia non rappresenti un chiaro segno di allergia al farmaco (quindi se si presenta in associazione ad altri sintomi tipici delle reazioni allergiche). In una simile situazione, infatti, l'assunzione del farmaco dovrebbe essere immediatamente sospesa, ma rimane comunque necessario contattare il proprio medico o, se necessario, rivolgersi al più vicino ospedale.