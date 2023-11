Eutanasia e Suicidio Assistito in Svizzera: sono legali?

L'eutanasia e il suicidio assistito in Svizzera hanno un loro prezzo: chi si reca in questo Paese per il servizio, infatti, deve contare su una certa disponibilità economica.

L' eutanasia e il suicidio assistito in Svizzera sono due pratiche ammesse, ma a specifiche condizioni: l'eutanasia solo nelle forme attiva indiretta e passiva; il suicidio assistito solo nel caso in cui l'aiutante non agisca con intenti egoistici.

Cos'è l'Eutanasia

L'eutanasia è l'atto di porre termine di proposito all'esistenza di una persona in gravissime condizioni di salute, al fine di alleviarne il dolore e le sofferenze.

Esistono vari tipi di eutanasia:

Eutanasia attiva diretta;

Eutanasia attiva indiretta;

Eutanasia passiva.

Inoltre, in base a un'altra classificazione, l'eutanasia si può distinguere in:

Eutanasia volontaria;

Eutanasia non-volontaria;

Eutanasia involontaria.

Eutanasia attiva diretta

L'eutanasia attiva diretta è a tutti gli effetti un omicidio mirato a ridurre le sofferenze di una persona. Nella pratica, si può ottenere quando un medico o un'altra persona somministrano un'iniezione che ha sicuramente effetto letale.

Eutanasia attiva indiretta

Si parla di eutanasia attiva indiretta quando, per alleviare la sofferenza di un malato, un medico o un'altra persona impiega mezzi (es: farmaci antidolorifici) che, come effetto secondario, possono abbreviare la vita. Si accetta, quindi, che questi mezzi possano causare la morte anzitempo.

Eutanasia passiva

Si parla di eutanasia passiva quando una persona favorisce la morte di un soggetto in gravi condizioni di salute non somministrando a quest'ultimo alcun tipo di trattamento necessario al mantenimento in vita. L'eutanasia passiva è un agire in maniera indiretta, omettendo volontariamente il ricorso a cure indispensabili alla sopravvivenza.

Esempi tipici di eutanasia passiva sono: lo spegnimento della macchina che supporta nella respirazione un malato terminale incapace di respirare autonomamente, oppure il mancato ricorso a un intervento chirurgico che potrebbe (ma non è certo) allungare la durata della vita del paziente.

Eutanasia volontaria

Si parla di eutanasia volontaria quando un medico o un'altra persona provoca la morte di un altro individuo su espressa richiesta di quest'ultimo; generalmente, il soggetto che fa tale richiesta è gravemente malato e vorrebbe evitare le sofferenze che si profilano in base al suo stato di salute.

Eutanasia non-volontaria

Si definisce eutanasia non volontaria l'uccisione di una persona in gravissime condizioni di salute, persona favorevole all'eutanasia ma incapace di esprimersi a favore di questa a causa dello stato in cui si trova.

In genere, l'eutanasia non volontaria riguarda persone in coma o con un grave danno cerebrale, le quali, in precedenza, avevano dichiarato a più riprese che, in siffatte circostanze, avrebbero optato per l'eutanasia.

Eutanasia involontaria

Si parla di eutanasia involontaria quando una persona, per alleviare la sofferenza, decide per la morte di un individuo il cui destino è ormai segnato, ma che ciononostante non si è mai espresso a favore dell'eutanasia.

Non è esattamente omicidio, ma un modo per ridurre la durata delle sofferenze.

Per capire, si pensi al caso di un soldato colpito allo stomaco da un colpo d'arma da fuoco. La ferita è mortale e la sua sorte decisa, tuttavia la morte non è immediata, ma potrebbe sopraggiungere anche nel giro di diverse ore. Il medico che si occupa di tale soldato riconosce la situazione e agisce somministrando al soggetto in cura una dose letale di sedativi, per alleviarne le sofferenze.

Il soldato "subisce" le decisioni di un'altra persona; tuttavia, questa persona agisce nell'interesse del paziente/malato, perché le conseguenze della ferita mortale sarebbero decisamente più penose.