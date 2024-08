Eunucoidismo: cause, conseguenze e trattamento

In occidente, invece, la castrazione pre-puberale era considerata un espediente per mantenere la tonalità acuta della voce, caratteristica particolarmente utile ai soprani e a chi partecipava ai cori ecclesiastici; nel settecento, divenne celebre il soprano castrato Farinelli (all'anagrafe Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi).

L'etimologia del termine deriva dalla pratica, da tempo superata, di castrazione in età pre- puberale , finalizzata a prevenire l'insorgenza delle suddette caratteristiche sessuali secondarie maschili. Nelle corte orientali, ad esempio, agli eunuchi era affidata la custodia degli harem; in tal caso, i maschi venivano sottoposti alla rimozione sia dei testicoli che del pene , in modo da renderli completamente incapaci di compiere attività sessuale.

Eunucoidismo è un termine medico che si riferisce agli individui di sesso maschile nati sani ma che, soprattutto a causa di una condizione nota come ipogonadismo , sono diventati incapaci di riprodursi e mancano di caratteristiche maschili secondarie come: barba , voce profonda, masse muscolari più sviluppate, abbondanza di capelli , testicoli di dimensione e funzionalità normali e desiderio sessuale.

Cause dell'eunocoidismo

Nel linguaggio medico, con il termine eunucoidismo - o, più precisamente, eunucoidismo ipogonadotropo - si indica soprattutto la condizione medica di ipogonadismo ipogonadotropo idiopatico (IHH).

Tuttavia, le conseguenze dell'eunucoidismo sono dovute essenzialmente all'insufficiente produzione di androgeni da parte dei testicoli. In tal senso, la condizione può presentarsi anche per cause primarie di diversa entità, quali: