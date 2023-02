Età Biologica: Cos’è, Fattori che l’influenzano e Come calcolarla

Cos’è? Cos’è l’Età Biologica? Piuttosto che misurare semplicemente il passare del tempo, l'età biologica mira a quantificare l'invecchiamento delle funzioni del nostro corpo e contribuirebbe persino a prevedere la mortalità. Shutterstock A differenza dell'età cronologica (o età anagrafica), il calcolo dell'età biologica è basato sulla propria fisiologia in un dato momento della vita, considerando i parametri che stabiliscono l'effettivo stato di salute e di invecchiamento dell'organismo. In altre parole, l'età biologica è un patrimonio personale che non corrisponde necessariamente agli anni anagrafici, ma è la manifestazione della qualità biologica del corpo in generale, quindi è indicativa dei danni a carico di tessuti, organi, muscoli, pelle ecc. e li correla al loro significato in termini di rischio a sviluppare malattie, come il diabete o la demenza. Cosa s'intende per Età Cronologica? L'età cronologica corrisponde all'età anagrafica, propriamente legata al trascorrere lineare del tempo.

Perché calcolare l’Età Biologica? Potrebbe sembrare ovvio, ma l'invecchiamento è il principale fattore di rischio per la malattia. Basandosi – per ciascun individuo – su basi genetiche, influenze ambientali e prove che misurano la qualità fisiologica dei processi biologici, il calcolo dell'età biologica è indicativo di quanti danni si sono verificati all'interno del proprio corpo nel corso della vita. Inoltre, questo dato stima la velocità con cui si sta invecchiando, in modo da poter determinare in che modo le scelte di stile di vita stanno influenzando una maturazione biologica sana. Età cronologica e biologica potrebbero, quindi, non coincidere. Esempio: per le persone particolarmente sane e in forma per la loro età anagrafica, l'età biologica potrebbe essere inferiore (ciò significa che il corpo sta invecchiando più lentamente di quanto è tipico per la propria età cronologica), mentre per chi è sedentario, malato cronico o in cattive condizioni fisiche, potrebbe essere superiore. Se l'età anagrafica e quella biologica corrispondono è comunque un buon segno, poiché significa che si sta invecchiando in modo appropriato. Molti scienziati intenti ad approfondire cosa possa influenzare la longevità ritengono che queste informazioni non solo possano aiutare a comprendere il nostro processo di invecchiamento, ma possano dare il potere di cambiarlo. A cosa serve conoscere l'Età Biologica? Avere un certo controllo sugli effetti dell'avanzare del tempo può aiutare ad affrontare i processi e i mutamenti associati al trascorrere degli anni (patologie incluse) e conoscere la propria età biologica può fornire un incentivo a condurre uno stile di vita più sano, diventando persino "più giovane" apportando cambiamenti positivi. Appare chiaro, a questo punto, come la visione medico-scientifica dell'invecchiamento, che tiene in considerazione soprattutto l'età cronologica, possa risultare piuttosto limitata, con un approccio andato unicamente sui cambiamenti fisiologici dettati dall'avanzare del tempo.