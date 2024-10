Esplorazione rettale digitale della prostata: come si esegue?

Perché si esegue?

Insieme al dosaggio ematico dell'antigene prostatico specifico (PSA), l'esplorazione rettale digitale della prostata rappresenta un'indagine di primo livello per identificare i soggetti che presumibilmente, anche se non necessariamente, hanno sviluppato un carcinoma prostatico; per la conferma o la smentita diagnostica di questo tumore, tuttavia, serve sempre la biopsia prostatica, esame durante il quale lo specialista preleva piccoli campioni di tessuto prostatico da esaminare in laboratorio.

L'esplorazione rettale digitale della prostata, inoltre, costituisce anche un esame utile all'identificazione dell'ipertrofia prostatica benigna, condizione nota più semplicemente come prostata ingrossata.