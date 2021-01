Proprio a livello bronchiale gli oli essenziali contenuti elle droghe vegetali stimolano le ghiandole sierose (tubulo-acinose) aumentando la componente acquosa delle secrezioni catarrali (sono per questo noti come espettoranti balsamici); allo stesso tempo e allo stesso livello, queste sostanze inibiscono l'attività delle ghiandole caliciformi mucipare (sono per questo note come espettoranti secretolitici). Complessivamente, quindi, ne risulta un muco più fluido e facile all'eliminazione, grazie anche allo stimolo esercitato sull'attività ciliare. Quest'ultima proprietà è caratteristica dei cosiddetti espettoranti stimolatori della motilità del secreto, che facilitano il trasporto del muco verso la faringe , attraverso lo stimolo del movimento ciliare.

Tale insulto si traduce in uno stimolo indiretto alla secrezione bronchiale, secondo un meccanismo fisiologico noto come riflesso gastropolmonare. Appartengono a questa categoria le droghe a saponine, come l' edera , il verbasco , il marrubio .

Precauzioni per l'Uso

Espettoranti Diretti

Per quanto riguarda gli espettoranti ad oli essenziali, ricordiamo come la modalità di impiego più efficace e sicura sia quella per via orale, tramite ingestione di capsule standardizzate nei principi attivi. Se ne sconsiglia invece l'utilizzo in tisane per uso orale, perché l'olio essenziale galleggerebbe nella preparazione acquosa irritando la mucosa del cavo orale; particolare prudenza va posta anche nell'utilizzo per via inalatoria. Questi espettoranti naturali, in soluzioni concentrate, vengono tipicamente dispersi nelle vaschette dei termosifoni o nei vaporizzatori per suffumigi, in misura di pochissime gocce per litro d'acqua. Tuttavia l'eccessiva inalazione dei vapori può provocare reazioni allergiche, broncospasmo e crisi asmatiche, soprattutto nei più piccoli e nei soggetti predisposti; da qui il consiglio di utilizzare acqua calda, ma non bollente.

Espettoranti Indiretti

Le droghe a saponine, in virtù del meccanismo d'azione sopraesposto, tendono a provocare nausea ed irritazione gastrointestinale, specialmente in caso di utilizzo prolungato. A dosaggi circa 10 volte superiori rispetto a quelli usati a scopo espettorante, questi rimedi fitoterapici divengono emetici, tanto da essere utilizzati per provocare il vomito.