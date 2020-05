Generalità

L'esomeprazolo è un principio attivo appartenente al cosiddetto gruppo dei farmaci gastroprotettori.

Shutterstock Esomeprazolo - Struttura Chimica

Più precisamente, si tratta di un inibitore di pompa protonica (IPP), usato in terapia tutte le volte in cui è necessario ridurre la quantità di secrezioni acide prodotte dallo stomaco.

Dal punto di vista chimico, l'esomeprazolo è l'isomero S dell'omeprazolo, il capostipite degli inibitori di pompa protonica.

L'esomeprazolo è disponibile in medicinali per uso orale (in forma di capsule e compresse e di granulato per sospensione orale) e in medicinali per uso parenterale (polvere per soluzione iniettabile). Questi ultimi sono ad uso esclusivamente ospedaliero (OSP).

I medicinali a base di esomeprazolo per uso orale, invece, possono essere acquistati in farmacia dai pazienti. Alcuni di questi medicinali sono di libera vendita (farmaci da banco o OTC), mentre altri necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi. Difatti, potrebbe essere necessario corrispondere un ticket.

Esempi di Medicinali contenenti Esomeprazolo

Ariliar®

Axagon®

Collezoes®

Esodor®

Esomenar®

Esomeprazolo Sun®

Esopral®

Ezoran®

Gastres®

Lucen®

Nexium®

Nexium Control®

Vimovo® (in associazione a naprossene; in questo caso, l'esomeprazolo viene utilizzato come farmaco gastroprotettore contro i possibili danni indotti dall'assunzione dell'antinfiammatorio non steroideo ad esso associato - il naprossene, appunto).