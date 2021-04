Esercizi Consigliati per Mantenere una Buona Funzionalità dei Muscoli e delle Ossa

In questo articolo cercheremo di capire meglio come scegliere il tipo di allenamento e soprattutto in che modo gestirlo , nel complesso, per ottimizzare la salute dell'apparato locomotore .

Per questo, a seconda dell'obbiettivo e della condizione soggettiva, possono venire consigliati degli esercizi piuttosto che altri.

La funzionalità dei muscoli e delle ossa dipende in gran parte dal livello e dal tipo di attività fisica .

Valutazione Funzionale

Cosa si intende per valutazione della funzionalità basale e come incide sul progetto

La valutazione funzionale è una vera e propria branca della terapia motoria.

Per nulla banale o scontato, questa stima può essere generica o specifica, a seconda del caso.

In genere, per una corretta scelta degli esercizi consigliati risulta fondamentale l'anamnesi storica del soggetto. Quindi, sopra ogni cosa, troviamo il punto di vista del paziente; ovvero sintomi ed impressioni.

Per farla breve, se dovessimo fare una valutazione funzionale riferita ad un campione di maschi e femmine con più di 60 anni, senza alcun trascorso sportivo, il primo passo sarebbe domandare/si:

"Ha difficoltà nell'eseguire le normali attività quotidiane? Se si, quali?"

In base alla risposta, potremo quindi iniziare ad inserire un punto di vista esterno, con valutazioni oggettive.

Ad esempio, per comprendere il grado di forza degli arti inferiori, potremmo eseguire/richiedere un semplice esercizio:

"Sedersi e alzarsi dalla sedia consecutivamente quante più volte possibile senza usare le mani."

Oppure:

"Toccarsi la punta dei piedi piegando il busto in avanti, da scalzi".

O ancora:

"Eseguire delle circonduzioni delle braccia".

Nel caso in cui insistano problematiche rilevanti in una o più funzioni dell'apparato locomotore, bisognerà scegliere "se" e "come" intervenire – rimandando ad un professionista della patologia, oppure ripristinando la forza, la flessibilità, l'elasticità o la mobilità con allenamenti specifici.

Per fare un altro esempio concreto, se fosse presente un dolore acuto in sede coxo-femorale (articolazione dell'anca sul femore), potrebbe essere buona norma raccomandare una visita ortopedica per escludere la presenza di artrosi, artriti ecc.

In tal caso, sarebbe saggio adattare il programma dedicando solo pochi esercizi – ed esclusivamente di mobilità – per questa specifica articolazione, in attesa degli approfondimenti.

Parallelamente, muscoli di sostegno come il quadricipite femorale e gli ischio-crurali dovrebbero comunque essere mantenuti trofici; verranno in nostro aiuto macchine isotoniche come il leg-extension ed il leg-curl.

Osservando una spiccata difficoltà nella flessione del busto, bisognerebbe invece dare priorità alla comprensione del muscolo o dell'articolazione limitanti, cercando dunque di costruire un allenamento specifico.

Anche la mobilità della spalla può richiedere di intervenire in modo simile, a meno che il problema non sia una limitazione dovuta a sintomatologia dolorosa; in quel caso, le possibilità sono più probabilmente 2: compromissione tendinea di uno o più elementi della cuffia dei rotatori, artrosi o calcificazioni. In entrambi i casi, l'ortopedico dovrà esprimersi a riguardo.

Se invece la valutazione funzionale venisse eseguita su soggetti sportivi, diverrebbe quasi indispensabile applicare test attitudinali sulla disciplina in questione.