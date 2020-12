Il primo esame che viene effettuato, generalmente dopo l'esito positivo del test di gravidanza ma che può essere prescritto direttamente dal ginecologo anche senza l'esecuzione del suddetto test, è quello del dosaggio delle Beta hCg. La beta hCG, infatti, è considerata come un marcatore urinario e sierico dello stato di gravidanza.

Nel corso della prima visita ginecologica - che dovrebbe avvenire entro le 10 settimane allo scopo di poter pianificare per tempo e nel modo migliore l'assistenza alla gravidanza - alla paziente verranno fornite, innazitutto, le informazioni su:

Oltre a ciò, nell'ambito della visita dal ginecologo, verrà effettuata la misurazione del peso corporeo e della pressione arteriosa della gestante. Tali controlli, peraltro, dovranno essere ripetuti regolarmente , in tutte le visite che si effettuerano dallo specialista.

Il ginecologo, inoltre, prescriverà i seguenti esami:

Il medico può decidere di prescrivere ulteriori esami ed analisi. Fra questi, ricordiamo i seguenti:

Se la paziente è a rischio cardiovascolare, è consigliabile effettuare una visita cardiologica e un eventuale ECG. La visita specialistica è opportuna anche in presenza di disturbi e disfunzioni tiroidee (visita endocrinologica).

Nel primo trimestre si effettua anche l'esame ecografico che serve a valutare lo stato di salute del feto. In particolare, la prima ecografia indaga la datazione, la sede, il numero e la vitalità degli embrioni.

Nota Bene

Quelli sopra riportati sono gli esami che vengono normalmente effettuati durante una gravidanza. In particolari condizioni di rischio, in presenza di particolari disturbi o malattie della madre o in tutti quei casi in cui lo ritenga necessario, il medico può prescrivere anche altri tipi di visite specialistiche, esami ed analisi che ritiene opportuni per ciascun specifico caso.