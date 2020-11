Esame delle Urine - Analisi dell'Urina

L' esame delle urine , o analisi delle urine , è un test diagnostico che permette di valutare le caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dell' urina . I medici ricorrono all'analisi delle urine dei pazienti in diverse situazioni: per esempio, quando sospettano un'infezione o una malattia dell'apparato urinario; quando vogliono analizzare l'efficacia di un trattamento per il diabete , i calcoli renali ecc; quando vogliono capire l'origine di sintomi apparentemente inspiegabili; durante un esame medico di routine; ecc. Tra le caratteristiche analizzate durante un esame delle urine, rientrano: il colore , l' odore , il peso specifico , il pH , le proteine , il glucosio , i chetoni ecc. L'esame delle urine è un test indolore e privo di rischi.

L' esame delle urine , noto anche come analisi delle urine , è un test diagnostico, effettuato in laboratorio per analizzare le caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche delle urine di un individuo. L'esame delle urine comprende una serie di valutazioni che servono a rilevare e a misurare i vari composti presenti in un campione di urine.

Per conoscere nei dettagli tutte le circostanze, gli alimenti e i comportamenti che potrebbero in qualche modo alterare i risultati di un esame delle urine, è bene rivolgersi al proprio medico di fiducia e interrogarlo sulle questioni meno chiare.

Procedura

L'esame delle urine si divide in due parti: la parte dedicata alla raccolta del campione di urine e la parte dedicata alle analisi del campione prelevato.

La parte dedicata alla raccolta del campione può avvenire a casa oppure nel centro medico-ospedaliero dove si terranno le future valutazioni di laboratorio. Per la raccolta (e conservazione) delle urine, il paziente deve servirsi di un apposito contenitore di plastica, fornito di un tappo ermetico che impedisce la fuoriuscita dell'urina.

Da questa descrizione, è abbastanza chiaro che la prima parte spetta a chi deve sottoporsi all'esame delle urine.

La parte dedicata alle analisi del campione prelevato, invece, ha luogo solo ed esclusivamente nel centro medico-ospedaliero a cui il paziente si appoggia per l'esame.

Diversamente dalla parte precedente, questa seconda fase spetta completamente ai tecnici di laboratorio e ai medici che hanno il compito di analizzare e valutare il campione di urine.

LE MODALITÀ PRINCIPALI DI RACCOLTA DELLE URINE

La misurazione di alcuni parametri richiede che la raccolta del campione di urine avvenga in una determinata maniera.

Quindi, le modalità di raccolta delle urine dipendono principalmente dallo scopo delle analisi.

Le tre tipologie più importanti di raccolta sono:

La raccolta classica, per un esame delle urine classico ;

; La raccolta del mitto intermedio , per un' urinocoltura ;

, per un' ; La raccolta delle urine delle 24 ore, per un esame delle urine delle 24 ore.

ESAME DELLE URINE CLASSICO

Un esame delle urine classico è quello che ha luogo durante una esame medico di routine o prima di un intervento chirurgico.

Non richiede particolari accorgimenti, salvo le raccomandazioni indicate nel capitolo dedicato alla preparazione.

In genere, il paziente dovrebbe effettuare la raccolta del campione al mattino, poco dopo il risveglio, perché questo è un momento in cui è sicuramente rispettata la raccomandazione del digiuno.

URINOCOLTURA O MITTO INTERMEDIO

L'urinocoltura è un esame delle urine che ha, come obiettivo principale, la ricerca di batteri, virus e altri agenti infettivi, nelle urine.

La raccolta del campione richiede l'utilizzo di un contenitore sterile e un'attenta pulizia – da parte ovviamente del paziente – delle mani e dei genitali.

Per una corretta esecuzione dell'esame, è fondamentale:

evitare di raccogliere la prima parte della minzione (scarto del mitto iniziale),

provvedere alla raccolta nel contenitore sterile della parte successiva (conservazione del mitto intermedio)

concludere la minzione nel water (scarto del mitto finale).



In altre parole, di una minzione per un'urinocoltura occorre conservare soltanto la sua parte centrale. Questo spiega per quale motivo si parla anche di raccolta del mitto intermedio.

A cosa serve lo scarto del mitto iniziale?

Lo scarto della prima parte del mitto serve a ripulire l'uretra dalla minzione precedente.

Trascurare questa raccomandazione potrebbe alterare l'esito dell'esame.

ESAME DELLE URINE DELLE 24 ORE

L'esame delle urine delle 24 ore è una pratica che ha, come obiettivo finale, l'osservazione di come variano alcuni parametri delle urine, nell'arco di un'intera giornata.

Chiaramente, chi si sottopone a questo test deve provvedere a raccogliere il prodotto di ogni minzione.

Per una corretta esecuzione dell'esame, è fondamentale:

Munirsi di un contenitore piccolo, che serve alla raccolta di ogni singola minzione, e di un contenitore di grandi dimensioni (capienza 4 litri), che serve a conservare tutte le minzioni delle 24 ore;

Evitare di raccogliere la prima minzione giornaliera;

Segnare l'orario della prima minzione del giorno. Quest'attenzione servirà per sapere quando interrompere la raccolta delle urine, nella giornata successiva;

Cominciare la raccolta delle urine a partire dalla seconda minzione;

Versare ogni singola minzione nel contenitore grande e conservare quest'ultimo in frigorifero, fino a poco prima di recarsi al centro medico-ospedaliero dove si terranno le analisi;

Effettuare l'ultima minzione più o meno alla stessa ora di quando si è effettuata la prima, ovviamente a distanza di un giorno.

Per non alterare l'esito dell'esame, è bene non toccare le parti interne dei contenitori e non contaminare le urine con peli pubici, feci, carta igienica, sangue mestruale e altri materiale estraneo.