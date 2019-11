Esame del Fondo Oculare (Oftalmoscopia): A Cosa Serve?

Cos’è L'esame del fondo oculare (detto anche esame del fundus oculi o fundoscopia) è un'indagine diagnostica che viene eseguita in ambito oculistico e consente lo studio delle strutture che si trovano all'interno del bulbo oculare, ovvero il corpo vitreo, la retina (in particolar modo, la macula, la zona retinica centrale) e la papilla del nervo ottico. L'esame del fondo oculare è, talvolta, indicato con il termine oftalmoscopia, in riferimento allo strumento utilizzato dall'oculista per lo studio della parte posteriore dell'occhio: l'oftalmoscopio.

A cosa serve Fondo Oculare: perché si esegue l’Esame? Questa valutazione consente di visualizzare le strutture interne del bulbo oculare, concentrandosi soprattutto su: Corpo vitreo : è il tessuto connettivo di consistenza gelatinosa, incolore e trasparente, che occupa la cavità del bulbo oculare compresa tra la superficie posteriore del cristallino e la retina (camera vitrea). Questa massa contribuisce a mantenere la forma dell'occhio (riempie il bulbo), favorisce la diffusione di nutrienti e protegge dai microtraumi provenienti dall'esterno (ammortizza gli urti). Essendo trasparente, inoltre, il corpo vitreo rappresenta un mezzo di rifrazione e, come tale, consente la trasmissione senza ostacoli della luce, fino alla retina (funzione diottrica). Con l'esame del fondo oculare, è possibile verificare la presenza delle sue degenerazioni o di eventuali anomalie vascolari.

Patologie della macula (maculopatie);

Retinite pigmentosa;

Neuriti ottiche;

Edema della papilla ottica;

Malattie vascolari della retina (occlusioni venose ed arteriose retiniche, retinopatia diabetica ecc.);

Distacco di vitreo;

Emorragia vitreale;

Glaucoma. Considerato l'ampio spettro delle possibili cause, le caratteristiche e l'insorgenza di questi disturbi, l'esame del fondo oculare è associato o seguito da altri accertamenti, volti ad approfondire il quadro clinico, accertare o escludere l'ipotesi diagnostica.

Come si svolge l’esame Esame del Fondo Oculare: da chi viene eseguito? L'esame del fondo oculare è un'indagine che viene svolta, in regime ambulatoriale, dall'oculista (medico specialista delle malattie degli occhi). L'indagine prevede l'uso di alcune apparecchiature che non comportano procedure invasive o dolorose per il paziente. Fondo Oculare: cosa prevede l’Esame? L'oculista si avvale di un oftalmoscopio con lampada a fessura che permette di esaminare le strutture interne del bulbo oculare (corpo vitreo, retina e nervo ottico). Per ottenere una visione migliore delle strutture interne si possono dilatare le pupille (midriasi) instillando, 15-20 minuti prima dell'esame del fondo oculare, qualche goccia di collirio midriaco; in alcuni casi, si utilizzano colliri che esplicano anche un effetto cicloplegico (paralisi del muscolo ciliare). Occorre precisare che l'esame del fondo oculare è possibile anche senza il ricorso ad un collirio, ma si ritiene che la midriasi consenta una valutazione più efficace. L'esame del fondo oculare dura indicativamente 10 minuti per occhio. Al termine, il paziente può riportare la percezione di visioni colorate e, nel caso sia stato instillato il collirio, un offuscamento della vista che dura qualche ora. Oftalmoscopio: caratteristiche dello strumento Shutterstock L'oftalmoscopio è uno strumento dotato di lenti sferiche che permettono al medico di mettere a fuoco l'immagine della retina. L'oftalmoscopio può essere diretto o indiretto, è capace di vari ingrandimenti e può applicare diversi filtri, specifici per l'esame delle varie strutture dell'occhio. Ad esempio: Il filtro rosso mette in evidenza l'aspetto dei vasi e rende le fibre nervose maggiormente prominenti; pertanto, questa tipologia di luce facilita l'osservazione di emorragie, pucker maculari e degenerazioni;

mette in evidenza l'aspetto dei vasi e rende le fibre nervose maggiormente prominenti; pertanto, questa tipologia di luce facilita l'osservazione di emorragie, pucker maculari e degenerazioni; Il filtro polarizzato minimizza gli effetti che provengono dai riflessi della cornea, quindi consente di esaminare le strutture del segmento anteriore;

minimizza gli effetti che provengono dai riflessi della cornea, quindi consente di esaminare le strutture del segmento anteriore; Il filtro blu cobalto permette lo studio di visibili eventuali alterazioni a carico della superficie oculare. Esame del Fondo Oculare: quanto dura? Di norma, per l'esecuzione dell'esame del fondo oculare occorrono fino a 45-60 minuti (se vengono esaminati entrambi gli occhi; indicativamente, sono necessari 10 minuti per ogni lato, ma si deve attendere la midriasi). Cosa riporta il referto? Nel referto dell'esame del fondo oculare, è riportata la conclusione diagnostica, con gli eventuali dati relativi alle alterazioni patologiche riscontrate.

Preparazione Per sottoporsi all'esame del fondo oculare, non è prevista alcuna particolare preparazione da parte del paziente. Alla visita è importante portare con sé gli occhiali correttivi in uso e tutta la documentazione oculistica precedente.