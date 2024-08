Ermafrodita: significato Cos'è una persona ermofrodita? L'ermafrodita è una persona che presenta, fin dalla nascita, caratteri sessuali sia maschili che femminili. Questo fenomeno di coesistenza, detto ermafroditismo, è causato da un'alterazione rara che interviene nei processi di differenziazione dei genitali; da tale anomalia consegue lo sviluppo simultaneo di tessuto ovarico e testicolare in soggetti che, dal punto di vista genetico, sono definibili maschi o femmine. Nell'ermafrodita si ha, inoltre, la produzione di ormoni sessuali sia maschili, sia femminili, che portano allo sviluppo di caratteri secondari di entrambi i generi, con aspetti variabili a seconda della prevalenza del tessuto ovarico e testicolare.

L'ermafroditismo può essere trattato con la chirurgia e le terapie ormonali. Questi interventi hanno l'obiettivo di enfatizzare le caratteristiche sessuali funzionali. I criteri per la correzione chirurgica si devono basare, in particolare, sulla prevalenza dei genitali esterni, sulla formazione di quelli interni e sulla facilità di ricostruzione a favore di una o dell'altra linea sessuale, in accordo con i genitori dell'ermafrodita. Come sono i genitali degli ermafroditi? Il tessuto ovarico e quello testicolare possono trovarsi in due gonadi distinte (ovaio e testicolo) , oppure possono essere riuniti in uno stesso organo, chiamato ovotestis .

Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, invece, l'ermafrodita può avere caratteristiche molto diverse: puramente femminili, ambigue o puramente maschili.

Alcuni individui presentano un sesso genetico maschile (XY), ma sviluppano genitali esterni femminili, dando origine a un uomo con l'aspetto di una donna (pseudoermafrodita maschile).

Altri sono di sesso genetico femminile (XX), ma presentano genitali esterni di forme più o meno maschili: il risultato è una donna con l'aspetto di un uomo (pseudoermafrodita femminile).

). Gli ermafroditi veri, invece, hanno sia cellule XX, sia cellule XY; tale caratteristica li rende chimere genetiche (nota: gli pseudoermafroditi hanno un unico sesso genetico, il quale non corrisponde però al sesso fenotipico). Premessa: quando e perché si differenziano i due sessi? L'assegnazione del sesso di un neonato viene fatta tradizionalmente al momento della nascita, in base alla forma evidente dei genitali esterni. Questo è il sesso fenotipico dell'individuo (ossia quello "visibile"), che dev'essere distinto dal sesso genetico, poiché, in alcuni rari casi, non esiste corrispondenza fra di loro.

Normalmente, la sequenza di processi che si susseguono a livello embrionale garantisce la determinazione del sesso genetico, seguita dal differenziamento delle gonadi (in ovaie e testicoli) e dalla definizione di un carattere fenotipico dello stesso tipo. Tuttavia, esistono eccezioni a questa regola (come accade, ad esempio, nel caso dell'ermafrodita). SESSO GENETICO La determinazione del sesso è il fenomeno dovuto alla comparsa di cromosomi XX o XY nello zigote. La differenziazione sessuale è, invece, il processo che porta alla formazione di caratteristiche maschili o femminili nei componenti dell'apparato genitale: gonadi (ovaie e testicoli), vie genitali, genitali esterni e cellule germinali (destinate ad evolvere in gameti, quali spermatozoi e cellule uovo).

Verso il 30° giorno dal concepimento, allo stadio embrionale di blastocisti, nella parte dorsale della cavità celomatica si forma una bozza detta cresta genitale.

A tale livello, compaiono delle formazioni tubulari identiche: Dotti di Wolff : in presenza del corredo XY (maschio), daranno origine ai dotti spermatici e all'epididimo (nella donna, invece, i condotti di Wolff si atrofizzano). La gonade primitiva evolve nel testicolo;

: in presenza del corredo XY (maschio), daranno origine ai dotti spermatici e all'epididimo (nella donna, invece, i condotti di Wolff si atrofizzano). La gonade primitiva evolve nel testicolo; Dotti di Müller: sotto l'influenza del genoma XX (femmina) si trasformano in tube, utero e vagina. La gonade primitiva diventerà l'ovaio. Al 90° giorno si ha già una netta differenziazione sessuale dovuta alla determinazione dell'assetto cromosomico.

Nel periodo fetale, dal 90° al 280° giorno di gravidanza, sulla base di specifiche le direttive genetiche si sviluppano i caratteri sessuali primari: ovaie, utero e vagina nella donna; testicoli e pene nell'uomo. Alla nascita, in genere, il sesso è ben differenziato. SESSO ORMONALE O FENOTIPICO Verso i 10-12 anni, cioè nel periodo puberale, si ha la maturazione delle gonadi e del sistema endocrino (soprattutto a livello dell'asse ipofisi-surrenalico). Il risultato sono le manifestazioni esteriori della mascolinità e della femminilità (caratteri sessuali secondari), quali la struttura corporea, lo sviluppo delle mammelle, la distribuzione dei peli sul corpo e il timbro della voce. Nella femmina compare il ciclo ovulatorio con il menarca, mentre nel maschio si hanno le prime polluzioni notturne e la comparsa di peluria sul volto. Queste caratteristiche esteriori non sono determinate direttamente dal cromosoma Y, bensì da geni distribuiti sugli autosomi e sul cromosoma X, che controllano l'azione di ormoni, quali il testosterone e gli estrogeni.

Cause Quali sono le cause dell'ermafroditismo? Shutterstock L'ermafroditismo è un fenomeno raro causato da un'anomalia nei processi di differenziazione dei genitali, che avvengono durante l'embriogenesi. Quest'anomalia determina lo sviluppo simultaneo di tessuto ovarico e testicolare, in soggetti che presentano una costituzione cromosomica normale (rispettivamente XY se maschio e XX se femmina), un chimerismo XX/XY oppure un mosaicismo XY/XXY. Ciò si traduce in una sindrome clinica altamente variabile: l'ermafrodita può presentare caratteristiche che vanno da genitali esterni che simulano strutture maschili o femminili normali, fino a ogni grado di ambiguità, come la presenza di alcuni attributi anatomici di entrambi i sessi. L'ermafroditismo può essere associato a difetti di disgiunzione cromosomica, per lo più materna, e a mutazioni del gene SRY, che codifica per una proteina implicata nella definizione primaria del sesso, cioè nella determinazione del tipo di gameti prodotti dall'individuo, e nella determinazione degli organi deputati a tale scopo (nota: in presenza di tale proteina, un embrione sviluppa i testicoli che producono spermatozoi, mentre in assenza della stessa si osservano le ovaie). Altre cause dell'ermafroditismo possono comprendere le alterazioni virilizzanti collegate al sistema endocrino, come nel caso di un'eccessiva esposizione di un feto di sesso femminile ad androgeni (iperplasia congenita del surrene) o, al contrario, quelle che determinano un'insensibilità agli ormoni maschili (come nella sindrome di Morris). Ermafrodita vero L'ermafroditismo vero è una condizione rarissima, caratterizzata dalla contemporanea presenza del testicolo e dell'ovaio, oppure dall'esistenza di un organo costituito da tessuto ovarico e da tessuto testicolare in uno stesso individuo (ovotestis).

Il fenotipo dell'ermafrodita vero è maschile, femminile o ambiguo (presenta cioè caratteri somatici misti); se è presente un pene, questo è di dimensioni molto ridotte, ma alla pubertà vi può essere la comparsa delle mestruazioni per la compresenza di un utero e di un ovaio. Pseudoermafroditismo Lo pseudoermafroditismo è una condizione caratterizzata da un corredo genetico rispettivamente maschile o femminile e da gonadi di un unico sesso (l'individuo possiede rispettivamente testicoli o ovaie), ma in cui si osservano genitali esterni dall'aspetto poco definito e caratteri secondari tipici del sesso opposto. Lo pseudoermafroditismo è causato soprattutto da squilibri ormonali che interessano la fase dello sviluppo prenatale. Qualche curiosità L'ermafroditismo si trova come condizione normale in molti animali (tra cui lombrichi, ostriche, chiocciole e alcuni crostacei), oltre che in molte piante .

(tra cui lombrichi, ostriche, chiocciole e alcuni crostacei), oltre che in molte . Il termine "ermafroditismo" deriva dal mito greco di Ermafrodito, figlio di Ermes e di Afrodite, che possedeva caratteristiche fisiche di entrambi i sessi.

Diagnosi Ermofrodita: quali esami permettono la diagnosi? Alla nascita, gli organi genitali esterni dell'ermafrodita sono spesso non ben definiti, quindi al semplice esame esterno del soggetto non si riesce a stabilire il sesso con certezza. Pertanto, quando viene constatata nel neonato la presenza di malformazioni, è possibile procedere ad esami come analisi del cariotipo e indagini radiologiche e cliniche per stabilire il sesso genetico del soggetto. La diagnosi di ermafroditismo può essere confermata mediante l'analisi istologica delle gonadi dopo prelievo bioptico, in quanto non esiste un corredo ormonale tipico utile alla definizione del quadro clinico. Per approfondire: Cariotipo - Esame del Sangue