Dal punto di vista laboratoristico, la definizione degli eritrociti bassi si basa sull' emocromo e, in particolare, sulla determinazione della conta dei globuli rossi e dell' ematocrito (proporzione del volume di sangue occupata dagli eritrociti) in esso inclusi.

L'emocromo (detto anche esame emocromocitometrico) serve a valutare lo stato di salute generale e viene prescritto come controllo di routine a soggetti sani o come supporto per la diagnosi di varie condizioni, quando il medico sospetta un'eritropenia (termine che indica una riduzione dei globuli rossi). Quest'esame può essere usato anche per valutare e monitorare ad intervalli regolari le condizioni patologiche che comportano variazioni nei globuli rossi nel paziente, come un'anemia.