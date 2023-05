Eritema: Cos’è? Cause, sintomi associati e quando preoccuparsi

Eritema è un termine medico utilizzato per descrivere un'area arrossata, di solito sulla pelle (come un'eruzione cutanea o una scottatura solare ) che deriva dal greco " erythros ", che significa " rosso ".

L' eritema è il segno più comune d'infiammazione cutanea e si presenta come un arrossamento della pelle o delle mucose . Si tratta di una manifestazione che può derivare da una grande varietà di cause e condizioni patologiche: l'eritema si può verificare, infatti, con qualsiasi lesione della pelle, infezione, irritazione o processo infiammatorio .

Cause e fattori di rischio

Cosa può causare un Eritema?

L'eritema è associato a numerose affezioni dermatologiche e, spesso, è il risultato di un evento scatenante: si tratta, infatti, di un segno comune a molte malattie, in particolare a quelle infiammatorie della pelle, ed è presente in quasi tutte le eruzioni cutanee. Non a caso, l'eritema è uno dei sintomi più comuni in dermatologia.

Ad esacerbarlo possono essere fattori fisici (meccanici, termici, radianti), chimici, infettivi (micosi, malattie esantematiche infantili), tossici, ormonali o psico-emotivi (rossore improvviso, localizzato al volto e al collo, al verificarsi di situazioni imbarazzanti). Inoltre, questa reazione cutanea può comparire con reazioni allergiche, uso di un particolare farmaco o presenza di una malattia sottostante.

L'eritema si riscontra, per esempio, in caso di:

Tra le altre cause patologiche di eritema ricordiamo:

Oltre all'eritema visto nella maggior parte delle eruzioni cutanee, altre condizioni portano la parola "eritema" nella loro denominazione. Ne sono un esempio l'eritema solare o il lupus eritematoso sistemico.

Cause, sintomi e trattamento differiscono: alcuni tipi di eritema sono lievi e si risolvono da soli; altri avranno bisogno di farmaci o cure mediche urgenti.

Tipi di Eritema

Da un punto di vista medico, le due principali forme di eritema sono:

Oltre a queste, ricordiamo:

Eritema a farfalla

Eritema da pannolino (dermatite da pannolino)

Eritema infettivo (quinta malattia)

Eritema marginato

Eritema migrante

Eritema palmare

Eritema solare

Eritema ab igne

