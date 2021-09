Cause L'eritema solare è provocato da una sovraesposizione della cute ai raggi ultravioletti (UV), specie se la pelle non è adeguatamente protetta.

Le radiazioni UV svolgono, infatti, un'azione aggressiva, aumentando l'afflusso di sangue nelle zone foto-esposte e promuovendo il rilascio di citochine e mediatori dell'infiammazione, come l'istamina (responsabile, tra l'altro, della sensazione di prurito).

Questi fattori determinano vasodilatazione periferica, aumento della permeabilità dei capillari e, conseguentemente, arrossamento, edema, calore e sensazioni fastidiose tipiche della flogosi cutanea.

L'eritema solare si verifica, in particolare, alle prime esposizioni, quando la pelle ha accumulato ancora poco pigmento (melanina), quindi dispone di poca protezione naturale dai danni delle radiazioni presenti nella luce. L'eritema solare, inoltre, è particolarmente rilevante se l'esposizione si protrae a lungo.

Gli effetti più pronunciati dell'eritema solare dipendono prevalentemente dall'esposizione ai raggi ultravioletti di lunghezza d'onda compresa tra i 280 e i 320 nm (UVB).

Chi è più a rischio? ​Il rischio di incorrere in un eritema è correlato al fototipo, cioè alla classificazione dermatologica che suddivide le persone in base alla quantità di melanina presente nella pelle. Questa classificazione indica, quindi, la predisposizione ad abbronzarsi più o meno facilmente e ad essere più o meno sensibili agli effetti infiammatori dei raggi ultravioletti. Il livello di "vulnerabilità" viene stabilito attraverso il colore della pelle, degli occhi e dei capelli.

Di solito, il fototipo I – il quale comprende coloro che presentano carnagione, occhi e capelli di colore molto chiaro e scarsa capacità di abbronzarsi – è molto sensibile ed il più esposto a questo tipo di rischi. Tuttavia, ciò non significa che le persone con la carnagione scura o che appartengono a fototipi diversi siano meno sensibili ai raggi UV e non debbano proteggersi adeguatamente preparando la pelle al sole prima di abbronzarsi.

Occorre infatti ricordare che una possibile reazione cutanea può essere influenzata anche dalla quantità di raggi UV assorbita. Un elemento importante è l'ora del giorno in cui ci si espone al sole: tra le 10 e le 16, il sole è più pericoloso, soprattutto laddove siano presenti superfici riflettenti la luce, come neve, specchi d'acqua e sabbia.

Anche le parti del corpo non sono tutte ugualmente sensibili: gli occhi, il naso, le labbra sono più suscettibili rispetto a braccia e gambe. Inoltre, occorre considerare a rischio i bambini sotto i tre anni di età, mentre quelli nei primi sei mesi di vita non dovrebbero tassativamente essere esposti alla luce solare diretta. Altre categorie vulnerabili sono gli anziani.

Fototipo Capelli Carnagione Abbronzatura Caratteri del fototipo Fotoprotezione consigliata I Biondi o rossi Bianca-lattea, spesso con efelidi (macule pigmentate della cute) Molto leggera Pelle estremamente sensibile al sole; necessita sempre di protezione massima. Sviluppa un eritema evidente ad ogni esposizione al sole non protetta. SPF 50+ II Biondi o castano chiaro Chiara Leggera Pelle molto sensibile al sole. Tende a scottarsi facilmente e si abbronza con difficoltà. SPF 50+ III Biondo scuro o castano Chiara Leggera- media Pelle sensibile; può scottarsi dopo l'esposizione intensiva al sole e la capacità di abbronzarsi è bassa. SPF 30 IV Castano Olivastra Scura Pelle poco sensibile, non si scotta quasi mai e si abbronza con facilità. SPF 30 V Castano scuro o neri Scura Scura La pelle si abbronza intensamente e le scottature sono rare. SPF 20 VI Neri Scura o nera Scura Non presenta differenza evidente di colorazione dopo l'esposizione alla luce solare. La pelle non si scotta quasi mai. SPF 20

Sintomi Per maggiori informazioni: Sintomi Eritema Solare

I sintomi e i segni dell'eritema solare compaiono generalmente dopo 1-24 ore dall'esposizione al sole. Le alterazioni cutanee sono variabili e dipendono direttamente dalla durata e dell'intensità dell'esposizione.

Nella maggior parte dei casi, dopo alcune ore, la pelle scottata appare arrossata (dal rosa lieve al violaceo), calda e soggetta prurito per l'aumento dell'afflusso di sangue nello strato cutaneo più superficiale. La parte colpita può diventare dolorosa al minimo contatto e possono manifestarsi senso di bruciore e secchezza cutanea.

Nei casi più gravi, l'eritema solare può manifestarsi con edema cutaneo (gonfiore), formazione di vescicole e bolle piene di siero e desquamazione superficiale.

Se viene interessata un'ampia superficie corporea, si possono sviluppare anche sintomi generali, compresi febbre, vertigini, mal di testa, brividi, debolezza e senso di malessere generale. Queste manifestazioni possono essere causate dal rilascio di citochine infiammatorie, come l'interleuchina 1 (IL-1) e sono simili a quelle di un'ustione termica.

Complicanze Possibili Complicanze dell'Eritema Solare Le complicanze tardive più frequenti dell'eritema solare sono l'infezione cutanea secondaria, la pigmentazione a chiazze e le eruzioni miliariformi. La porzione di pelle desquamata può risultare estremamente sensibile alla luce solare per molte settimane.

Nel lungo termine, invece, le scottature predispongono alla comparsa di macchie cutanee e possono provocare un invecchiamento precoce della pelle (con perdita di elasticità, formazione di rughe e secchezza generale). Inoltre, a lungo andare, ripetute ustioni solari aumentano il rischio di sviluppare tumori della pelle, tra cui melanoma.

Diagnosi In caso di eritema solare molto esteso e in presenza di processi infiammatori, è consigliabile rivolgersi ad un medico, il quale può stabilire il corretto inquadramento diagnostico e un trattamento adeguato.

La valutazione, inoltre, consente di distinguere altre condizioni che condividono alcune manifestazioni sintomatiche con l'eritema, come le fotodermatosi (tra cui dermatosi da fotosensibilizzazione, lucite polimorfa ed orticaria solare).

Quando rivolgersi al medico Il ricorso al medico è particolarmente necessario se: Non si osservano miglioramenti e la dolorabilità persiste per oltre 48 ore;

Compare una febbre superiore ai 39°C;

Si presentano vomito, diarrea, brividi, polso rapido, aumento della frequenza respiratoria, stato confusionale e facilità allo svenimento (perdita di coscienza).

Trattamento L'eritema tende a guarire spontaneamente entro 4-5 giorni, nel corso dei quali è importante evitare l'ulteriore esposizione alla luce solare.

Il trattamento è simile a quello per le ustioni termiche e prevede l'applicazione sulle parti arrossate di impacchi con acqua fresca o tiepida (non troppo fredda) per lenire il bruciore e il prurito persistente; successivamente, sulla cute, va steso un prodotto specifico con qualità lenitive, nutrienti ed idratanti.

Richiedono più attenzioni, invece, gli eritemi solari con vescicole e bolle. Prima di tutto, serve la massima igiene, per evitare le sovrainfezioni batteriche dell'area interessata. Il dermatologo può indicare l'utilizzo di antibiotici da applicare localmente (es. creme a base di eritromicina) e medicazioni sterili; inoltre, per alleviare i sintomi, può rendersi necessaria l'assunzione di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) per via orale.

Se l'eritema solare è grave e particolarmente estesa, il medico potrebbe consigliare l'applicazione di una pomata che contenga una piccola percentuale di cortisone per ridurre il disagio. Devono essere evitati, invece, creme, unguenti o lozioni contenenti anestetici (es. benzocaina) ed antistaminici, poiché possono dar luogo a reazioni fototossiche per esposizione alla luce solare.

Rimedi Ecco alcuni semplici accorgimenti in grado di dare sollievo quando si esagera con il sole: Bere molta acqua per prevenire la disidratazione;

Idratare la pelle arrossata con lozioni o creme specifiche (per un maggior sollievo, è possibile raffreddare il prodotto in frigorifero prima di applicarlo);

Applicare direttamente sulla pelle impacchi calmanti, pomate e gel a base di amamelide, aloe vera e camomilla;

Per un immediato sollievo dal bruciore, immergere la zona ustionata in acqua corrente;

Per contrastare prurito e bruciore, tenere sulla zona interessata una borsa del ghiaccio avvolta in un panno di cotone;

Scegliere un'alimentazione ricca di alimenti con betacarotene e vitamina E, come frutta e verdura, che aiutano a rigenerare la pelle e stimolano la produzione di melanina (es. carote, albicocche, melone, pomodori; spinaci, asparagi e frutti di bosco). In ogni caso, è necessario evitare l'ulteriore esposizione alla luce solare, fino alla completa guarigione dell'eritema.

Cosa non fare Per una più rapida e corretta guarigione dell'eritema solare, è indicato osservare qualche regola: Non esporsi al sole nei giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Naturalmente, in caso di eritema solare, è necessario evitare anche l'esposizione ai raggi UV artificiali (lampade abbronzanti).

Resistere allo stimolo di grattarsi: strofinare la cute arrossata dall'eritema solare potrebbe aggravare l'infiammazione;

Non manipolare o rompere eventuali bolle formatesi sulla pelle: aumenta il rischio d'infezione;

Dopo la doccia, si consiglia di tamponare la pelle umida delicatamente, anziché asciugare la superficie del corpo strofinando panni di spugna ruvida;

Fino alla completa guarigione, non utilizzare esfolianti, peeling e scrub: questi prodotti potrebbero amplificare l'irritazione cutanea.