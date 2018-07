L'eritema polimorfo è una patologia di tipo infiammatorio che coinvolge la cute o le mucose. Questa forma di reazione è associata all'utilizzo di particolari tipologie di farmaci o alla presenza nel corpo di agenti infettivi.

L'eritema polimorfo si presenta, di solito, in forma acuta; in qualche caso, però, può manifestarsi con un carattere di ricorrenza.

Un passo indietro: cos'è un eritema

In ambito dermatologico, si definisce eritema qualsiasi arrossamento della pelle causato da un incremento dell'apporto di sangue in quel determinato distretto corporeo. La peculiarità di questa manifestazione consiste nello scomparire sotto la pressione delle dita, per poi riapparire con il cessare della stessa. Esistono varie forme di eritema: indotto da farmaci, correlato all'esposizione della luce solare o, ancora, associato a cause meccaniche, termiche, chimiche, infettive, tossiche, ormonali e psico-emotive. Inoltre, questa reazione cutanea può comparire in corso di allergie a farmaci, alimenti e prodotti per l'igiene personale.

Eritema Polimorfo: sinonimi e terminologia

L'eritema polimorfo deve il suo nome alle variegate forme con cui si può presentare l'eruzione cutanea che ne caratterizza il quadro clinico. L'eruzione può essere composta, infatti, da macule, papule, vescicole, bolle, croste e lesioni "a bersaglio", con distribuzione simmetrica e centripeta.

L'eritema polimorfo è detto anche:

Eritema multiforme ;

; Eritema essudativo multiforme.

Eritema Polimorfo: tipologie

L'eritema polimorfo può manifestarsi in varie forme, che si differenziano essenzialmente per la localizzazione e la gravità dei sintomi.

Le principali tipologie di eritema polimorfo sono:

Eritema polimorfo major ;

; Eritema polimorfo minor ;

; Necrolisi epidermica tossica (eritema multiforme a placche o sindrome di Leyll).

Nell'eritema polimorfo minor, i sintomi sono di lieve entità e le lesioni sono confinate solo alla superficie cutanea, senza coinvolgimento delle mucose o con limitato coinvolgimento del solo cavo orale. L'eritema polimorfo major comporta, invece, l'interessamento della pelle e delle mucose, oltre a sintomi sistemici, quali astenia, febbre e dolori articolari.

L'eritema polimorfo minor è un'entità patologica a sé stante, mentre la forma major e la necrolisi epidermica tossica sembrano condividere lo stesso meccanismo patogenetico. Quest'ultime rappresentano, quindi, delle semplici varianti in termini di gravità del quadro clinico.