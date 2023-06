Eritema Migrante da Morso di Zecca: Sintomi, Malattia di Lyme e Cosa Fare

Un'importante precisazione: quella che gergalmente è definita puntura è, in realtà, un morso di zecca . Nel testo, i due termini – puntura di zecca e morso di zecca – sono usati come sinonimi, in modo interscambiabile.

L' eritema migrante (o erythema migrans) è un'eruzione cutanea circolare che si presenta come uno dei primi sintomi della malattia di Lyme, che esita dall'infezione da Borrelia spp. diffusa dalle zecche. Questo eritema caratteristico compare nel 70-80% circa dei soggetti infettati e si verifica tipicamente in corrispondenza o in prossimità del sito del morso di zecca, che può essere un'area non facilmente accessibile all'osservazione diretta, come l'ascella, l'inguine o le aree poplitee. L'eritema migrante può essere asintomatico o può prudere e bruciare.

Circa il 30% delle persone con malattia di Lyme non sviluppa mai l'eritema migrante. In caso di sospetto morso di zecca, anche nel caso non si sia manifestata un'eruzione cutanea a occhio di bue, è consigliabile rivolgersi al proprio medico.

Nel giro di 3-4 settimane, la lesione primaria (macchia o papula) tende apparentemente a risolversi schiarendosi a partire dal centro; per questo motivo, l'eritema migrante è nota anche come eruzione cutanea a occhio di bue o eruzione a coccarda .

L'eritema migrante si presenta come un arrossamento che si espande a partire da una macchia (o una papula) corrispondente al punto di inoculo ( morso della zecca ); in questa fase è presente spirochetemia.

Questi piccoli artropodi possono causare, infatti, molte altre malattie infettive , più o meno gravi, in base allo stato di salute del paziente, al tempo impiegato per la rimozione dell'aracnide, al sistema immunitario del soggetto infetto e, chiaramente, al tipo di zecca.

Cosa Fare

Eritema Migrante: trattamento

Shutterstock

In presenza di eritema migrante, verrà stabilito immediatamente un trattamento antibiotico, per evitare la cronicizzazione della malattia di Lyme.

Il trattamento per la malattia di Lyme allo stadio iniziale prevede un ciclo di antibiotici - come la doxiciclina o l'amoxicillina - da due a tre settimane; potrebbe essere necessario adattare questi regimi a seconda dell'età, della storia medica, delle condizioni di salute sottostanti, dello stato di gravidanza o delle allergie.

Una volta che s'inizia ad assumere gli antibiotici, si potrebbe notare che l'eritema migrante svanisce o scompare; questo è un buon segno, ma è importante continuare a prendere il farmaco per tutto il tempo prescritto dal medico. Gli antibiotici non trattano solo l'eritema migrante, ma prevengono anche altri sintomi a lungo termine come l'artrite correlata alla malattia di Lyme.

Cosa Fare se si è Morsi da una Zecca?

In caso di contatto con una zecca, è bene estrarla il prima possibile, preferibilmente rivolgendosi ad un medico che può togliere il parassita senza schiacciarlo.

Prima e dopo il distacco della zecca, è importante non usare sostanze oleose o irritanti che potrebbero indurre un rigurgito nel parassita, accelerando la trasmissione di eventuali patogeni.

Eliminare le zecche, infatti, è un processo molto delicato: bisogna afferrare il parassita con una pinzetta a punte sottili ed imprimere un leggero movimento di rotazione per estrarlo. Se una porzione del rostro rimane nella pelle, deve essere rimossa con un ago sterile.

La zona deve poi essere disinfettata (con acqua ossigenata, alcool o soluzioni a base di iodio) e tenuta sotto osservazione per un mese. Se compare un alone rossastro che tende ad allargarsi oppure febbricola, mal di testa, dolori articolari, ingrossamento dei linfonodi e debolezza, è necessario avvertire subito il proprio medico. Nel periodo di osservazione, non serve assumere antibiotici per scongiurare eventuali infezioni causate dalla zecca.

Zecche: quali precauzioni si possono prendere?

Se si ha in programma una gita in una zona dove ci possono essere delle zecche (in campagna, in un bosco o nei prati con erba alta) è bene prendere qualche precauzione per ridurre la possibilità di venirne a contatto.

Innanzitutto, è utile indossare cappello, pantaloni lunghi, scarpe chiuse e calze spesse, camicie o maglie a maniche lunghe. Gli abiti dovrebbero essere preferibilmente di colore chiaro (rende più agevole l'identificazione di parassiti di colore scuro). È anche meglio evitare di camminare o sedersi dove l'erba è più alta o a ridosso di cespugli.

Può essere utile anche applicare su tutto il corpo un repellente per insetti (a base di DEET e permetrina), come quelli che si utilizzano contro le zanzare.

Una volta tornati a casa, è opportuno ispezionare bene la cute del corpo, soprattutto nelle zone dove le zecche tendono ad insediarsi maggiormente: nuca, braccia, gambe (soprattutto nella parte dietro delle ginocchia), addome e dorso. Il parassita si avverte facilmente al tatto, passando la mano sulla pelle (si può confondere con un neo).

Anche i vestiti vanno controllati e, se si teme di aver raccolto una zecca, è necessario lavarli ad almeno 60 gradi.

