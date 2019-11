Eritema ab Igne - Eritema da Calore

La diagnosi dell'eritema da calore si basa sull'esame obiettivo; raramente, è necessaria la biopsia . Il fondamento della gestione dell'eritema ab igne è la rimozione della causa scatenante, rappresentata dalla sorgente termica (sauna, vapore, termosifone, borsa dell'acqua calda ecc.). Il trattamento prevede il ricorso, qualora fosse necessario, di farmaci per favorire la risoluzione o alleviare i segni cutanei. I casi lievi di eritema da calore si risolveranno nel corso dei mesi, mentre quelli più avanzati possono persistere per anni o rimanere permanentemente. Se le lesioni risultanti dall'eritema ab igne sono visivamente disturbanti, il medico può indicare un trattamento con 5-fluorouracile , tretinoina o terapia laser per migliorare l'aspetto dell'area coinvolta.

In ambito dermatologico, si definisce eritema qualsiasi arrossamento della pelle causato da un incremento dell'apporto di sangue in quel determinato distretto corporeo. La peculiarità di questa manifestazione consiste nello scomparire sotto la pressione delle dita, per poi riapparire con il cessare della stessa. Esistono varie forme di eritema: indotto da farmaci, correlato all'esposizione della luce solare o, ancora, associato a cause meccaniche, termiche, chimiche, infettive, tossiche, ormonali e psico-emotive. Inoltre, questa reazione cutanea può comparire in corso di allergie a farmaci, alimenti e prodotti per l'igiene personale.

Cause

L'eritema ab igne è una reazione cutanea derivante dall'esposizione cronica a bassi livelli di calore o radiazione infrarossa. Tanto più frequenti e tanto più prolungate sono le esposizioni, maggiore sarà il rischio di sviluppare l'eritema da scaldino.

Non si conoscono le esatte temperature necessarie per innescare la reazione (range ipotizzato < 50°C), così come non è noto il motivo per cui in alcune persone esposte all'irradiazione termica compaia, mentre in altre no. Potenzialmente, in chi è predisposto, ogni fonte di calore può provocare l'eritema ab igne, ad eccezione dei bagni caldi, forse perché le lesioni dipendono da un calore secco o maggiore di quello abitualmente utilizzate a tale scopo. In ogni caso, le temperature che inducono simile condizione eritematosa non sono mai tali da provocare scottature o ustioni.

Eritema da Calore: meccanismo patogenetico

La patogenesi dell'eritema ab igne non è ancora nota. Un'ipotesi proposta per spiegare simile reazione sostiene che l'esposizione alla sorgente termica possa indurre danni ai vasi sanguigni epidermici più superficiali e, successivamente, una dilatazione degli stessi. La distribuzione reticolare dell'eritema da scaldino può verificarsi per una deposizione di emosiderina, conseguente allo stravaso di eritrociti da cui risulta l'iperpigmentazione della pelle.

Cosa provoca l’Eritema da Calore?

Diverse situazioni e comportamenti possono predisporre o provocare l'eritema ab igne come:

Applicazione ripetuta delle borse di acqua calda, coperte riscaldanti o cuscinetti termici per trattare il dolore cronico, ad esempio, mal di schiena cronico.

Esposizione ripetuta o prolungata a sedili riscaldati in auto, termosifoni, stufe o caminetti. Questa rappresenta una causa comune dell'eritema da calore negli anziani.

Attività professionali che implichino un'esposizione cronica a bassi livelli di calore o radiazione infrarossa a sorgenti termiche (es. gioiellieri, metalmeccanici, fornai e chef).

Eritema da computer portatile La reazione eritematosa da calore può risultare anche dall'abitudine di appoggiare un computer portatile sulle gambe. Le temperature che un pc raggiunge sono comprese, di solito, nell'intervallo tra 43-47°C e il posizionamento sulle cosce può consentire l'esposizione diretta agli elementi riscaldanti del laptop, che includono l'unità di elaborazione centrale (CPU) e l'unità di elaborazione grafica (GPU). L'eritema da computer portatile generalmente colpisce la parte anteriore della coscia sinistra.

Altre patologie e condizioni predisponenti o aggravanti

Una localizzazione frequente dell'eritema da calore è la parte inferiore del dorso, dove viene causata dall'utilizzo di borse dell'acqua calda o scaldini come supporto alla gestione della lombalgia cronica.

L'eritema ab igne si può riscontrare con una certa frequenza in associazione alla pancreatite cronica. La reazione eritematosa da scaldino può essere osservata anche nelle persone affette da ipotiroidismo e linfedema.