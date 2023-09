Eris (EG.5): cosa sapere sulla variante COVID Autunno 2023

Eris una variante derivante da Omicron e, in particolare, è "figlia" della variante Omicron XBB. Ancor più nel dettaglio, è un lignaggio discendente di XBB.1.9.2 (Arturo), che ha lo stesso profilo di aminoacidi spike di XBB.1.5 (Kraken).

Nota Bene: la presenza di mutazioni non significa che la nuova variante sia necessariamente più rischiosa di quelle circolate finora; in termini di rischi per la salute, molto dipende dalle nuove caratteristiche che questi cambiamenti riescono a conferire alla variante di SARS-CoV-2.

Gli studi ad oggi effettuati evidenziano che EG.5 è caratterizzata da

ma, l'OMS ha dichiarato che «il rischio per la salute pubblica posto da EG.5 è valutato come basso a livello globale, in linea con il rischio associato a XBB.1.16 e alle altre varianti di interesse attualmente in circolazione».

Perché i virus mutano?

La mutazione dei virus sembra spaventosa, ma è una cosa normale che facciano. Quando un virus muta, significa che alcune parti hanno cambiato aspetto o comportamento, il che a volte si traduce in una migliore capacità di infettare un ospite (come una persona o un animale). Ciò può includere il miglioramento nell'eludere gli sforzi per fermarli, come vaccini e trattamenti. Diversi fattori determinano la mutazione dei virus, come i comportamenti delle persone (che possono essere ospiti che il virus vuole infettare) ed i fattori ambientali (come il cambio di clima stagionale).

Per quanto riguarda le varianti, ad esempio, le mutazioni hanno cambiato la proteina spike del virus COVID cioè la proteina che il coronavirus utilizza per eludere le difese delle cellule del nostro organismo, in modo da sfruttarle per produrre copie di sé e stabilire l'infezione. Di conseguenza, anche i vaccini e le cure hanno dovuto adeguarsi.