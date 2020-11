Non solo, come confermato dalla professoressa Patrizia Brigidi, docente di Biotecnologia delle Fermentazioni presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di Bologna, sembra incidere anche sull'umore . «Sempre più studiato e caratterizzato è infatti il cosiddetto asse intestino- cervello , che si riferisce al ruolo che metaboliti prodotti dai batteri intestinali hanno su attività del sistema nervoso centrale , inclusa la regolazione dell'umore, dello stress e del senso di sazietà».

Quest'ultimo pesa circa 1 kg e mezzo ed è composto da oltre 500 specie di batteri diversi, divisi in generi e famiglie. Alcune di loro sono fondamentali, come quella dei Bacteroides thetaiotaomicron , che aiuta l'organismo a metabolizzare i carboidrati .

Quando si sente parlare di salute intestinale , i termini più ricorrenti sono microbiota e microbioma . Considerati spesso ed erroneamente sinonimi, in realtà non lo sono.

Le alterazioni e possibili conseguenze

Il microbiota è un'entità plastica e dinamica, soggetta a variazioni e alterazioni.

Ogni individuo ha il proprio, unico e differente da quello degli altri, esattamente come lo è un'impronta digitale e proprio per questo tale fenomeno è chiamato fingerprint batterico.

Questa impronta però non è statica ma cambia nel corso della vita, dall'infanzia all'età adulta, adattandosi alle diverse fasi e necessità dell'individuo.

I mutamenti possono avvenire in meglio ma anche in peggio, ad esempio a causa di alimentazione scorretta, sedentarietà, stress o terapie antibiotiche; portando a uno squilibrio microbico noto come disbiosi, le cui conseguenze possono essere importanti.

«Un microbiota alterato può avere un ruolo importante nell'insorgenza e nella progressione di una serie di patologie dismetaboliche quali obesità, diabete, disturbi cardiovascolari. - continua la professoressa Brigidi – Ma anche in patologie neuro degenerative associate all'invecchiamento in salute e a diverse malattie autoimmuni. Recenti studi evidenziano anche come un microbiota intestinale alterato possa impattare anche sulla risposta immunitaria al vaccino antiinfluenzale».