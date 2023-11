Epilessia e crisi epilettiche: sintomi, cause e trattamento

Per quel che concerne le cause alla base dell'epilessia, in alcuni casi è possibile identificarle, in altri no.

Come si vedrà nel corso dell'articolo, esistono differenti forme di crisi convulsive che possono essere classificate e suddivise in funzione di determinate caratteristiche.

Benché l'insorgenza di una crisi sia sempre motivo di preoccupazione e necessiti un adeguato approfondimento medico, è bene precisare che sperimentare una singola crisi convulsiva non è necessariamente indice di epilessia. Si parla, infatti, di epilessia quando un paziente ha avuto almeno due crisi epilettiche spontanee , ossia in assenza di condizioni mediche note che le abbiano provocate.

In genere, le ragioni per cui la malattia epilettica fa il suo esordio variano in funzione dell'età. Ad esempio:

In altri casi, invece, è possibile collegare l'epilessia a fattori identificabili, come:

Come accennato, non sempre è possibile identificare la causa scatenante l'epilessia (si stima che sia così per il 50% dei casi circa). In questi casi, pertanto, la malattia si definisce idiopatica .

Naturalmente, anche l'interruzione della terapia antiepilettica in atto o la mancata assunzione di una dose dei farmaci per trattare l'epilessia utilizati possono favorire l'insorgenza di crisi.

Quando mancano informazioni sul tipo di esordio, le crisi convulsive si definiscono come crisi a esordio sconosciuto. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile distinguere:

Le convulsioni ad esordio focale possono evolvere verso un attacco tonico-clonico generalizzato che comporta la perdita di coscienza. In questo caso si parla di crisi tonico-clonica da focale a bilaterale ( un tempo nota come "generalizzazione secondaria" ) e si verifica quando al crisi parziale si diffonde e attiva l'intera corteccia cerebrale in entrambi gli emisferi.

Anche in questo caso, le crisi focali possono essere distinte in:

Nelle crisi epilettiche a esordio focale le convulsioni hanno origine da una rete di cellule in un solo emisfero . Le crisi focali possono essere distinte in funzione del livello di consapevolezza posseduto dal paziente durante le stesse in:

Esistono differenti tipologie di crisi convulsive che possono interessare i pazienti con epilessia. Di seguito, cercheremo di illustrarne brevemente la classificazione per tipo di esordio. Nel dettaglio, in questo senso si possono distinguere:

La diagnosi di epilessia si basa sulla valutazione dei segni e sintomi riportati dai pazienti e sui risultati ottenuti in seguito ad esami come:

Trattamenti

Come si cura l'epilessia?

Purtroppo, non esiste una vera e propria cura per l'epilessia. Tuttavia, vi sono numerosi approcci terapeutici che si possono intraprendere per tenere sotto controllo la malattia e le crisi convulsive che la caratterizzano.

Lo specialista determinerà per ciascuno dei suoi pazienti quale trattamento è meglio intraprendere, anche in funzione del tipo e del grado di severità delle crisi da esso manifestate .

Farmaci epilessia: quali sono?

Il trattamento farmacologico è uno dei principali approcci terapeutici impiegati. Sono disponibili diversi farmaci antiepilettici; fra questi ricordiamo:

La scelta di un principio attivo piuttosto di un altro dipende dal tipo di crisi manifestate dal paziente, dalla loro frequenza e gravità, dall'età del paziente, dalle sue condizioni (ad esempio, gravidanza, allattamento, ecc.) e dal suo stato di salute generale.

Potrebbe volerci un po' di tempo per identificare quale farmaco epilettico e in quale dosaggio sono i più indicati per il controllo di ciascun caso.

Dieta

In alcuni pazienti che non rispondono al trattamento con farmaci può essere preso in considerazione un intervento basato sulla dieta. Più precisamente, in questi pazienti si prescrive una dieta chetogenica che dovrebbe contribuire a ridurre i sintomi associati alla malattia. Naturalmente, questo tipo di approccio va effettuato solo ed esclusivamente nei pazienti che non hanno risposto in maniera sperata alle terapie farmacologiche e solo ed esclusivamente se il medico lo prescrive.

Trattamento chirurgico

Il trattamento chirurgico viene preso in considerazione soltanto quando i farmaci hanno fallito o quando i medici hanno individuato una lesione cerebrale che si ritiene essere la responsabile della malattia.

Naturalmente, la possibilità di intervenire con la chirurgia dipende da svariati fattori, come il tipo di convulsione manifestato, la regione cerebrale coinvolta e le funzioni esercitate da questa stessa regione. In linea generale, i chirurghi evitano di operare in corrispondenza di aree cerebrali deputate a funzioni come il movimento, la parola, la memoria, il pensiero, le sensazioni o altre abilità particolarmente importanti. Difatti, benché per alcuni l'intervento chirurgico si riveli efficace, esso non è certo privo di rischi e, in qualsiasi caso, non è detto che possa porre fine alle crisi convulsive. Tutti questi aspetti andranno, pertanto, attentamente discussi con il proprio specialista di riferimento.

Altri trattamenti per l'epilessia

Altri possibili approcci terapeutici per il controllo dell'epilessia sono:

La stimolazione del nervo vago : questo approccio prevede il posizionamento sottocutaneo a livello toracico di un piccolo dispositivo simile a un pacemaker, collegato tramite un filo al nevo vago. Attraverso questo filo si inviano piccole scariche elettriche al nervo in questione; tali scariche dovrebbero contribuire a controllare le convulsioni attraverso la modificazione dei segnali elettrici del cervello.

: questo approccio prevede il posizionamento sottocutaneo a livello toracico di un piccolo dispositivo simile a un pacemaker, collegato tramite un filo al nevo vago. Attraverso questo filo si inviano piccole scariche elettriche al nervo in questione; tali scariche dovrebbero contribuire a controllare le convulsioni attraverso la modificazione dei segnali elettrici del cervello. La stimolazione cerebrale profonda : anche per questo tipo di approccio si ricorre all'uso di un dispositivo impiantato a livello toracico che, in questo caso, è collegato a fili che passano direttamente all'interno del cervello. Attraverso questi fili vengono inviate scariche elettriche che possono aiutare a controllare le convulsioni sempre modificando i segnali elettrici del cervello stesso.

: anche per questo tipo di approccio si ricorre all'uso di un dispositivo impiantato a livello toracico che, in questo caso, è collegato a fili che passano direttamente all'interno del cervello. Attraverso questi fili vengono inviate scariche elettriche che possono aiutare a controllare le convulsioni sempre modificando i segnali elettrici del cervello stesso. La stimolazione reattiva: in questo caso, il dispositivo impiantato nel paziente è in grado di rilevare una crisi convulsiva imminente e, una volta rilevata, è in grado di produrre una risposta che può consistere nella produzione di una stimolazione elettrica, oppure nella somministrazione di un farmaco ad azione rapida, a seconda dei casi. Lo scopo di questo tipo di approccio terapeutico è quello di prevenire l'insorgere della crisi.